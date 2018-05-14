台灣民政府林志昇欠稅2.1億 執行署抗告成功

台灣民政府林志昇欠稅2.1億，執行署抗告成功，最高法院發回北院重裁。（甘嘉雯翻攝）

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「台灣民政府」祕書長林志昇被控涉嫌吸金近5億元，其衣櫥暗櫃搜出1.3億現金遭羈押，但林另因欠稅2.1億，行政執行署台北分署2016年6月一度聲請管收，遭北院駁回，台北分署抗告成功，最高法院發回北院重裁。台北分署14日表示，將透過管道向桃檢了解林志昇的資金狀況，作為追討欠稅依據。

林志昇涉嫌以販賣台灣民政府身分證、車牌和旅行證等政治名義，吸金近5億元，桃園地檢署上周對林志昇夫婦聲押禁見獲准。

行政執行署表示，林志昇早年擔任「天府建設開發」公司董事長，積欠所得稅加上罰鍰，累計2億1094萬1716元，台北分署僅執行數萬元。林一直被列為欠稅大戶，遭限制出境13年。

台北分署多次要求林提出清償計畫，林指他僅掛名，欠稅與他無關。但執行官發現，林曾向國稅局申請複查，還陸續提領4954萬，以林隱匿財產，2016年6月27日向台北地院聲請管收。

林志昇主張他患有重疾，「若遭管收會有生命危險之虞」，法官駁回台北分署聲請，但台北分署不服，提起抗告，案件拖延近2年，最高法院支持台北分署見解，將全案發回北院重裁，因此目前林志昇管收案仍在北院審理。

台北分署曾一度對林志昇發出禁奢命令，限制他不得有奢華行為，並呼籲民眾踴躍檢舉林名下資產提供執行，但成效不彰。

執行官多次要求林志昇清償，但林都雙手一攤說沒錢，但上周看到桃園檢調在林志昇毫宅的衣櫥暗櫃搜出1.3億元現金後恍然大悟，原來林志昇在外沒有豪奢行為，才知他都將錢藏在家裡。

台北分署說，由於台灣民政府位於桃園龜山，曾囑託桃園分署到民政府查訪，但因該建物並非林名下而作罷，目前將透過管道向桃檢了解林的資金狀況，持續追討欠稅。

(中時 )

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