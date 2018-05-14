《江湖兒女》坎城首映 星級好評口碑爆炸

趙濤身著Prada白色長裙，貴氣十足。(佳映提供)

友善列印
中時
賈樟柯(左起)、趙濤、廖凡一起現身坎城。(佳映提供)
賈樟柯導演的作品《江湖兒女》成為影展焦點之一。(佳映提供)

法國時間5月12日，導演賈樟柯和他新作《江湖兒女》的男女主角趙濤和廖凡共同出席影展官方安排的Photo Call、TV Call、媒體發佈會及採訪活動。活動中，導演賈樟柯分享了自己的創作靈感及《江湖兒女》目前的發行計畫。

《江湖兒女》11日首映結束後獲得國外媒體一致好評，不僅《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）、《Screen Daily》、法國《世界報》給予了高度評價，英國《衛報》、BBC也都打出4星高分。

導演賈樟柯被問到自己的靈感來源時表示：「全世界的電影都是我的靈感來源，在我的電影世界裡很少提東方和西方，電影就是電影。重要的是找到一個人的口音，就好像我們每個人的講話口音、節奏是不一樣的，這代表一個作者講述的方法，拍攝的方法。」賈樟柯透露：「我們正在準備中國的發行工作，已經過審，準備上映。整個影片完成之後沒有做任何修改。」

趙濤也聊起身為一名演員的成長蛻變：「2000年剛開始拍電影的時候沒經驗，只知道聽導演安排。經過多年的不斷積累與成長，現在已經學會如何更好地和導演溝通，怎樣站在女性的角度理解人物角色。」而男主角廖凡則表示演《江湖兒女》最難的不是學山西話，而是迅速地適應這個劇組的工作方式：「導演和主創他們之間合作過很多次，彼此不用過多交流。不過我們一起工作之後也很快達成默契，和濤姐也不用多說話，在拍攝的時候只是看了看對方的眼睛，角色之間的愛意對方就都能感受到。」

《江湖兒女》世界首映後，許多國際媒體認為這是「趙濤離坎城影后最近的一次」，繼2002年《任逍遙》、2008年《二十四城記》、2013年《天注定》、2015年《山河故人》後，這是趙濤第五次角逐坎城影展最佳女演員。英國BBC在5月12日的影評表示，趙濤奇蹟般地回應表演上的挑戰，十分微妙地使巧巧這個角色在歲月磨礪中愈發堅韌，也呈現了經歷歲月後的疲憊。

當天趙濤身著Prada白色長裙，受到全場媒體熱烈歡迎。談及角色，趙濤表示接到劇本時很驚喜，因為發現巧巧跟2002年《任逍遙》中的巧巧有所聯繫，這樣的設計讓她覺得18年來的演繹之路變得圓滿。

談到與賈樟柯的再次合作，趙濤說：「我是一個把工作和生活分得很開的人。只要到了片場，我就會叫他導演。回到家裡，我們會用家庭的稱呼。」

(中時 )

賈樟柯驚喜現身坎城台灣之夜 爽嫁小開又棄罹癌婆婆 「她」泣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。