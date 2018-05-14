《江湖兒女》坎城首映 星級好評口碑爆炸

2018年05月14日 11:50 中時 李承陽

賈樟柯(左起)、趙濤、廖凡一起現身坎城。(佳映提供)

賈樟柯導演的作品《江湖兒女》成為影展焦點之一。(佳映提供)

法國時間5月12日，導演賈樟柯和他新作《江湖兒女》的男女主角趙濤和廖凡共同出席影展官方安排的Photo Call、TV Call、媒體發佈會及採訪活動。活動中，導演賈樟柯分享了自己的創作靈感及《江湖兒女》目前的發行計畫。

《江湖兒女》11日首映結束後獲得國外媒體一致好評，不僅《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）、《Screen Daily》、法國《世界報》給予了高度評價，英國《衛報》、BBC也都打出4星高分。

導演賈樟柯被問到自己的靈感來源時表示：「全世界的電影都是我的靈感來源，在我的電影世界裡很少提東方和西方，電影就是電影。重要的是找到一個人的口音，就好像我們每個人的講話口音、節奏是不一樣的，這代表一個作者講述的方法，拍攝的方法。」賈樟柯透露：「我們正在準備中國的發行工作，已經過審，準備上映。整個影片完成之後沒有做任何修改。」

趙濤也聊起身為一名演員的成長蛻變：「2000年剛開始拍電影的時候沒經驗，只知道聽導演安排。經過多年的不斷積累與成長，現在已經學會如何更好地和導演溝通，怎樣站在女性的角度理解人物角色。」而男主角廖凡則表示演《江湖兒女》最難的不是學山西話，而是迅速地適應這個劇組的工作方式：「導演和主創他們之間合作過很多次，彼此不用過多交流。不過我們一起工作之後也很快達成默契，和濤姐也不用多說話，在拍攝的時候只是看了看對方的眼睛，角色之間的愛意對方就都能感受到。」

《江湖兒女》世界首映後，許多國際媒體認為這是「趙濤離坎城影后最近的一次」，繼2002年《任逍遙》、2008年《二十四城記》、2013年《天注定》、2015年《山河故人》後，這是趙濤第五次角逐坎城影展最佳女演員。英國BBC在5月12日的影評表示，趙濤奇蹟般地回應表演上的挑戰，十分微妙地使巧巧這個角色在歲月磨礪中愈發堅韌，也呈現了經歷歲月後的疲憊。

當天趙濤身著Prada白色長裙，受到全場媒體熱烈歡迎。談及角色，趙濤表示接到劇本時很驚喜，因為發現巧巧跟2002年《任逍遙》中的巧巧有所聯繫，這樣的設計讓她覺得18年來的演繹之路變得圓滿。

談到與賈樟柯的再次合作，趙濤說：「我是一個把工作和生活分得很開的人。只要到了片場，我就會叫他導演。回到家裡，我們會用家庭的稱呼。」

(中時 )