民進黨做了兩蔣不敢做的事　黃智賢七字讚台大風骨

2018年05月14日 11:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台大11日召開臨時校務會議，以77票贊成、30票反對，決議教育部應盡速發聘管中閔為台灣大學校長。對此，資深媒體人黃智賢對台大的決議表示支持，並表示「不信民主盡成灰」，支持台大。

黃智賢於臉書表示，按照大學法規定，大學要組成遴選委員會，選出校長。台大選出來的校長就是管中閔。按照法律，教育部要做的就是發出聘書。就像投票選出了陳水扁，馬英九和蔡英文，中選會就是得發出當選證書。任何人對選舉結果有意見，就要蒐集證據告上法院去。然而教育部卻從卻從1月5日，死皮賴臉，違法濫權，用盡手段，不給聘書。日前竟膽敢發文駁回台大。

就算是兩蔣執政的戒嚴時期，當時不許組黨，但省議會和各縣市議會，選出來的無黨籍反對者，起碼占三分之一以上。國民黨敢找藉口不發聘書給當選者？兩蔣不會做，不敢做的事，民進黨可以毫無廉恥的做出來！

民進黨囂張違法慣了，但這次居然台大都感動？以後還有甚麼不敢做的？更讓人噴飯的是，教育部竟把所有管中閔相關的公文，都列入機密公文，需要保密10年。連駁回台大校長聘任案的公文，也保密一年！民進黨為了「拔管」真的無所不用其極，沒有下限！

黃智賢文末指出，「卡管案」所代表的不是台大沒有校長而已。而是縱容教育部如此行為，是把「台灣的民主直接火化成灰」，連屍骸都不必找。事情很簡單，校長已經選出來，沒有第二個結果。「不信民主盡成灰」，支持台大。

(中時電子報)