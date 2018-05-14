懷疑前同事遠距監視 原來是這個病作怪

2018年05月14日 11:27 中時 馮惠宜

曾是台清交高材生的27歲陳小姐，畢業後順利進入人人稱羨的職場，起薪超過40K，但工作半年後，公司致電爸媽指稱她常常喃喃自語、甚至對同事破口大罵，爸媽將她帶回家後，發現原本活潑好動的女兒突然變得足不出戶，甚至不洗澡，還經常說前同事遠距監控她，經家長向在地衛生所詢求支援，透過中山醫學附設醫院身心科進行社區評估照護，女孩逐漸告別幻聽妄想，如今她也考慮重返職場。

中山附醫身心科廖尹鐸指出，這名陳小姐是典型的思覺失調患者（精神分裂症），這個疾病好發在成年人的早期，初期症狀是多疑、與現實脫節，像她一開始經常打電話跟爸媽抱怨公司內部氣氛不好，同事間勾心鬥角，後來症狀加重，就出現同事發現她會喃喃自語、把電話拆開，對同事破口大罵。

在被公司資譴回家後，爸媽發現她回家後避不出戶，社交退縮，甚至不愛洗澡，就醫診斷為思覺失調，唯他抗拒就醫，爸媽經向衛生局申請協助，透過社區評估治療，醫師、護士每月進行一次居家照顧，陳小姐經一年多的治療，已經不再幻聽妄想，目前也在進行職能治療，她也強烈表達相要再回到職場。

廖尹鐸說，思覺失調是一種由於神經傳導物質異常引起的腦部疾病，由於思覺失調患者病往往不願意治療，且患者不一定都符合強制住院的自傷傷人條件，若家屬也勸不動患者就醫，可能在發病的五年內都沒有接受治療或者是僅短暫治療後即中斷，錯過所謂的關鍵治療時期。現在透過衛生局的「精神疾病患者社區評估照護」方案，有機會對症狀明顯干擾生活之拒絕就醫或是中斷治療、功能嚴重退化需醫療照護的精神疾病患者，可提供居家治療幫助。

(中時 )