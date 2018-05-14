清潔工偷遍世運主場館 用生日密碼成功盜領7.9萬

2018年05月14日 11:24 中時 柯宗緯

49歲陳姓清潔工鎖定民眾到左營世運主場館運動，徒手撬開機車置物箱竊取財物，目前已知3人受害，其中1名陳姓被害人皮夾內的提款卡遭竊，陳嫌從被害人身分證上的生日當密碼到ATM測試，成功盜領7.9萬；由於陳嫌騎車行竊未掛車牌，增添辦案難度，警方埋伏多日，日前發現他又到世運主場館尋找下手目前，趁機上前逮捕歸案，訊後依竊盜罪函送法辦。

警方調查，陳嫌家住鳳山，有竊盜及詐欺等前科，他利用民眾至世運主場館運動空檔，竊取機車置物箱內財物。他作案前會小心翼翼先將車牌拆下，藏於機車置物箱內，躲避警方追緝。

去年9月竊案，陳姓被害人在世運主場館運動，將皮夾放在機車置物箱，皮夾沒不見，倒是3天後準備領錢，才發現提款卡不翼而飛。原來陳嫌是利用被害人皮夾內的身分證，以其生日當成密碼測試，前往小港郵局成功盜領7萬多元。

陳嫌食隨之味，今年4月中旬，兩名24歲林姓男子相約去世運主場館運動，回家後才發現機車置物箱內，共3萬多元遭竊，連忙到左營分局四海派出所報案。

警方連日來，在世運主場館周邊埋伏，終於在5月10日近9時許發現陳男徒步現身，且行跡可疑，上前盤查逮人，發現他又騎乘未懸掛車牌機車，帶回返回派出所偵訊，他原本矢口否認犯行，直到警方出示他行竊騎乘機車影像及盜領畫面，這下才乖乖認栽。

(中時 )