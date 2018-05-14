呂秋遠揭「499之亂」10大啟示 網友：完全突破盲腸

2018年05月14日 11:20 中時電子報 簡怡欣

電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾搶換約，到處可見門市被擠爆的場面。（本報系資料照 郭吉銓攝）

電信三雄母親節限時優惠方案活動即將結束，連日搶辦人潮引爆的「499之亂」可望落幕。對此，律師呂秋遠列出10大事件啟示文，反諷「世界越快，心則慢，499也是，未來可能會很慢。」讓近萬名網友很有感說，「完全突破盲腸」。

他指出，凡人總是喜新厭舊，對舊人比較好不是人之常情，「給舊客戶更多優惠是福氣，不給忠誠客戶優惠是運氣。」而大公司的本事就是搞出一套看起來很划算，但實際上誰也算不清楚的玩意兒。反正用戶永遠也不清楚，繼續綁約幾年後，會不會有新優惠出現。

呂秋遠說，簽約要慎重，畢竟解約跟離婚一樣，是要付出代價的，「或許他會要你脫層皮再走」；吃到飽是一件很爽，但是完全不符合環保的一件事，「浪費與減肥，往往是吃到飽的下場。」

他表示，限時、限量，會使人瘋狂，讓人做決策時經常會出錯，所有事都一樣；因此當人家告訴你，走過、路過，不要錯過，「不妨可以再想想，錯過又怎樣？」且人經常會搶奪「想要」，而不是「需要」的資源，這時候就不會管自己到底是不是「用得到」，只在乎是不是「得到」。

對於「499之亂」引爆搶辦人潮，他指出，許多人看到別人排隊，自己不排隊就會有罪惡感，因為排隊才能得到的事物，會顯得很有價值；而為媽媽排隊辦499，是母親節最貼心的表現，但你得先確定，媽媽喜歡上網。

同時，他提及，在公司利潤的要求下，勞工權益經常必須匍匐在「顧客至上」之前，公司會用最低的薪水，要求勞工加最多的班，然後客戶冷眼旁觀，還會催你好了沒。他以電信廣告經典台詞反諷，「世界越快，心則慢，499也是，未來可能會很慢。」

(中時電子報)