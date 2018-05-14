MLB》雙城強打：大谷可能是世界上最好的球員

2018年05月14日 11:19 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平「投打二刀流」闖蕩大聯盟，不少球員親眼見證他的身手後，都給予很高的評價，在大谷分別擔任打者和投手，與雙城交手過3場後，雙城強打莫里生(Logan Morrison)直言，「以他在投球跟打擊上的表現，大谷可能是世界上最好的球員。」

天使近期和雙城展開四連戰系列賽，大谷2場打指定打擊，8打數3安，其中包括本季第5轟，貢獻2分打點；他今天先發登板，也用103球投6.1局失1分，飆出11次三振。征戰大聯盟第九個年頭、已經遊走過3支球隊的莫里生，看過大谷這3場出賽，給予高評價。

莫里生認為，說到天使陣中的好球員，除了卓奧特(Mike Trout)，大谷在投打兩端的表現，堪稱是世界上最好的球員，「他不過23歲，還有變得更好的空間，他正努力做到過去沒人能做到的事，以後要再看到這種事，可能得等上很長一段時間。」

Logan Morrison had some high praise for Shohei Ohtani: pic.twitter.com/gwC0NNiYBG — Maria I. Guardado (@mi_guardado) 2018年5月14日

讚賞之餘，莫里生和大谷今天交手過3次，莫里生敲出2安、選到1保送，完全佔盡上風；7上就是他耗了大谷9個球凹到保送，也才讓投103球的大谷被換下場休息。不過，笑到最後的還是天使，他們9下靠著寇薩特(Zack Cozart)的再見安打，突破僵局終結比賽。

(中時電子報)