MLB》雙城強打：大谷可能是世界上最好的球員

大谷翔平投6.1局失1分，連續2場優質先發，但無緣奪勝。(美聯社)

友善列印
中時電子報

大谷翔平「投打二刀流」闖蕩大聯盟，不少球員親眼見證他的身手後，都給予很高的評價，在大谷分別擔任打者和投手，與雙城交手過3場後，雙城強打莫里生(Logan Morrison)直言，「以他在投球跟打擊上的表現，大谷可能是世界上最好的球員。」

影》大谷飆11K做白工 天使再見安勝雙城

天使近期和雙城展開四連戰系列賽，大谷2場打指定打擊，8打數3安，其中包括本季第5轟，貢獻2分打點；他今天先發登板，也用103球投6.1局失1分，飆出11次三振。征戰大聯盟第九個年頭、已經遊走過3支球隊的莫里生，看過大谷這3場出賽，給予高評價。

莫里生認為，說到天使陣中的好球員，除了卓奧特(Mike Trout)，大谷在投打兩端的表現，堪稱是世界上最好的球員，「他不過23歲，還有變得更好的空間，他正努力做到過去沒人能做到的事，以後要再看到這種事，可能得等上很長一段時間。」

讚賞之餘，莫里生和大谷今天交手過3次，莫里生敲出2安、選到1保送，完全佔盡上風；7上就是他耗了大谷9個球凹到保送，也才讓投103球的大谷被換下場休息。不過，笑到最後的還是天使，他們9下靠著寇薩特(Zack Cozart)的再見安打，突破僵局終結比賽。

(中時電子報)

NBA》灰西裝詛咒！騎士本季穿上1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。