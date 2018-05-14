499悲劇了！他們被鎖在這家門市 差點吃到飽兼住宿

499悲劇了！他們深夜被鎖在這家門市，差點吃到飽兼住宿。（圖／翻攝自Dcard）

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中時電子報
/ 綜合報導
電信門市深夜鐵門故障，工人從底下鑽進來。（圖／翻攝自Dcard）

電信499吃到飽母親節限時優惠倒數兩天，雖然排隊人潮並沒有減少，但許多門市還是9點一到就拉下鐵門、禁止進入。有民眾為了幫爸爸辦499吃到飽，晚上9點以後竟被「關」在這家門市，因為鐵們開開關關故障，大家都出不去，差一點就要吃到飽兼住宿！

工人發現是馬達燒壞，攀上天花板修理。（圖／翻攝自Dcard）
鐵門終於在晚間十點多修好，一群人奪門而出。（圖／翻攝自Dcard）

這名網友在Dcard貼文「大家應該知道最近的499之亂，這個門市九點後就禁止人再進來了，所以把鐵門關上，有人要出去才把門打開，就這樣開開關關，然後鐵門壞了!!!大家都出不去，真的可以住在這裡了。大概在21:58的時候店家叫了修鐵門的來，工人鑽進來一直弄弄弄，終於…最後好的時候，大家如同後有喪屍追一樣蜂擁的衝出去，結束一小時的短期合宿」。

原PO指出「雖然修鐵門的很快速，大概花半個小時就修好了，但我還是半夜12點才回到家」。其他網友看到後噴笑紛紛回應「對不起，但我笑到不行」、「哈哈哈哈哈，辦到爽了」、「1399路過，不知何時才能去換…人多到我都不想進去」。

(中時電子報)

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