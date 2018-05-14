有影無？40年前自轟警再現警局 3警嚇到吃手手

2018年05月14日 11:25 中時 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

40年前自轟身亡警員，鬼魂至今遊蕩警局？去年媒體報導，40年前在警局開槍自戕的廖姓員警，透過「通靈」女通緝犯，向員警討衣服穿，事隔一年靈異事件還沒落幕，傳出接連有3名員警，目睹「亡魂」在局內遊蕩，直呼嚇破膽。

去年魏姓女通緝犯被基隆市警保安隊逮獲時，突然向警方表示她會「通靈」，說有一名自殺亡故的「冤魂」討衣服穿，還說冤魂想「體面」拜見陰間祖先。一開始警方視為無稽之談，一查，果然在40年前有名廖姓員警，殺害同僚後再自殺身亡。

不過對魏女會通靈說詞，警方仍半信半疑，決定進行「試探」，在白板寫下「李、廖、張」三個姓氏，要魏女指認自殺員警，當時魏女指向「張」字，警方紛紛認為魏女說法不可信，但幾天後又出現離奇轉折，原來亡故員警「活的時候姓廖，死後回歸張姓」，警員感到頭皮一陣發寒，趕緊聯絡廖員在世親屬，燒了3件衣服給他。

事發至今一年，又傳出有3名員警在警局內「見到鬼」。據《自由時報》報導，一名警官去年12月與同僚辦公時，辦公室門無緣無故「打開4次」，員警惱火大罵「誰在惡作劇！」轉身用力關第5次，還沒坐回位置上，門又馬上打開，但屋外空無一人。這名員警廁所小解時，又感受到身後有人「緩緩靠近」，轉身正要斥責時，不見人影。

另名員警上廁所時，也餘光瞥見一名男子站在身旁，轉頭一看沒有半點人影，身旁鏡子還浮現「只有上半身的男子」，令員警嚇破膽。另外也有一名具陰陽眼的女警，也曾「目擊」男子亡魂冷冷望著她，3警的離奇經歷迅速傳遍警局。

一名具「靈異體質」的資深員警指出，很有可能是自殺廖員的亡魂在現世徘徊40多年，急尋員警幫忙「投胎轉世」。不過對於局內出現種種怪談，基隆市警局主秘廖誌銘語帶保留，笑稱「奇怪我怎麼都沒遇到過！」

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