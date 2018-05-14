中市法律行動專車開到和平 免費諮詢服務

2018年05月14日 11:36 中時 盧金足

台中市政府法律行動專車5月26日將前往和平區三叉坑真耶穌自由教會，自上午10時30分到下午4時提供法律服務，由法制局長吳梓生與李美玉、林忠宏兩名律師站在第一線服務，提供原住民族專業的法律協助及權益保障。

市府法制局表示，和平區屬原住民自治區，原住民族的文化、生活及語言，有其特殊性及差異性；但受限於早期相關資源不足，原住民族權利未獲充分保障，在法律上往往處於相對弱勢困境。

財團法人法律扶助基金會與原住民族委員會簽署行政委託契約書，受委託辦理「原住民法律扶助專案」，提供原住民族專業的法律協助及權益保障；這次法律行動專車特別邀請法扶基金會台中分會執行秘書李美玉律師共同參與，以及台中律師公會的林忠宏律師，共同提供民眾法律諮詢。

吳梓生指出，法律行動專車是市府全方位法律服務措施，自2015年元月推動以來，獲各界好評；為服務交通路程較偏遠地區的市民，法律行動專車主動出巡，今年起採取假日服務方式，2、3月份已前往梨山，4月份則至清水旅遊導覽中心服務，5月份將前進和平區三叉坑真耶穌自由教會服務。

法律行動專車服務的內容包括民眾所關心的消費爭議、訴願、國賠案件申請及一般法律諮詢，特別是部分法規有時效規定者，法律行動專車的服務能即時受理，避免逾期，民眾如要提起訴願或要詢問消費爭議及國賠等問題，法律行動專車均可在當場受理。

(中時 )