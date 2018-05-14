拔管案與民進黨「唱反調」？ 呂秀蓮：法律超越藍綠

2018年05月14日 11:37 工商 崔慈悌 、實習記者 張如嫻 、實習記者 張如嫻

呂秀蓮今召開記者會表示，她是站在法律角度就事論事。(張如嫻攝)

呂秀蓮認為不用藍綠來判斷，希望給教育部一個啟示，並沒有要唱反調。(張如嫻攝)

昨（13日）前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政發表聲明，籲教育部應依法聘任管中閔，遭質疑與民進黨「唱反調」。呂秀蓮今召開記者會表示，她是站在法律角度就事論事，不用藍綠來判斷，希望給教育部一個啟示，並沒有要唱反調。

呂秀蓮表示，根據大學法，公私立大學校長聘任規定不同，私立大學是由教育部核准聘任，但公立大學因為教育部也派人參加遴選，所以教育部沒有核准權，只能依照遴選結果聘任，而聘任後若有不當違法的地方，可另外提起行政訴訟。

針對外界質疑呂秀蓮反對拔管是與民進黨「唱反調」、成為「孤鳥」，呂秀蓮則表示，並沒有故意唱反調，只是就事論事，法律面前不分藍綠，應以理性、公正的態度對待。呂秀蓮說，她請教了多位法律專家，自己也研究過相關規範，才根據法律解釋作出聲明，建請教育部依法聘任管中閔。

呂秀蓮指出，在整個過程中，無論台大校方、管中閔或教育部的處理方式和態度都值得檢討，自己的聲明是希望能從法治面來討論，超越藍綠黨派去聆聽不同意見，也希望這個爭議能早點平息，社會能盡快安定下來。

(工商 )