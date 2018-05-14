拔管案與民進黨「唱反調」？ 呂秀蓮：法律超越藍綠

為拔管案與民進黨「唱反調」？呂秀蓮稱法律超越藍綠。(張如嫻攝)

友善列印
工商
、實習記者 張如嫻
呂秀蓮今召開記者會表示，她是站在法律角度就事論事。(張如嫻攝)
呂秀蓮認為不用藍綠來判斷，希望給教育部一個啟示，並沒有要唱反調。(張如嫻攝)

昨（13日）前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政發表聲明，籲教育部應依法聘任管中閔，遭質疑與民進黨「唱反調」。呂秀蓮今召開記者會表示，她是站在法律角度就事論事，不用藍綠來判斷，希望給教育部一個啟示，並沒有要唱反調。

呂秀蓮表示，根據大學法，公私立大學校長聘任規定不同，私立大學是由教育部核准聘任，但公立大學因為教育部也派人參加遴選，所以教育部沒有核准權，只能依照遴選結果聘任，而聘任後若有不當違法的地方，可另外提起行政訴訟。

針對外界質疑呂秀蓮反對拔管是與民進黨「唱反調」、成為「孤鳥」，呂秀蓮則表示，並沒有故意唱反調，只是就事論事，法律面前不分藍綠，應以理性、公正的態度對待。呂秀蓮說，她請教了多位法律專家，自己也研究過相關規範，才根據法律解釋作出聲明，建請教育部依法聘任管中閔。

呂秀蓮指出，在整個過程中，無論台大校方、管中閔或教育部的處理方式和態度都值得檢討，自己的聲明是希望能從法治面來討論，超越藍綠黨派去聆聽不同意見，也希望這個爭議能早點平息，社會能盡快安定下來。

(工商 )

中市法律行動專車開到和平 免費… 選前利多 施俊吉：時薪提高為150…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。