台日雕塑展呼應東京奧運！王貞治讚嘆人體躍動美

2018年05月14日 11:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2020東京奧運在即！在日本很多建設、活動也密切鼓舞進行中！財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會與台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心合作辦理「台日雕塑淵源展─朝倉文夫與蒲添生家族世紀對話」展覽，共展出蒲添生家族及朝倉文夫家族5人作品共29件雕塑作品。台籍旅日棒球好手王貞治也前來參觀，讚嘆雕塑展充滿躍動感，精密呈現人體動作展現藝術美。

蒲添生於1931年赴日後師事雕塑大師朝倉文夫，學習西洋古典技法，將古典雕塑及人體雕塑的概念引進台灣，其作品精準刻劃人體動態與美感；其子蒲浩明及孫女蒲宜君受蒲添生影響，從古典雕塑發展出屬於個人的獨特語言風格，自在轉換傳統與當代創新的技法，詮釋台灣當代雕刻藝術發展。

此次展覽為呼應東京2020年舉辦奧運，特地展出運動相關主題作品，其中包含王貞治先生浮雕及胸像以及朝倉文夫所作嘉義農林準優勝盾作品。

王貞治先生於開展前特地至台灣文化中心訪問，王貞治表示，這次展出的作品充滿躍動感，以雕塑精密呈現人體的動作，希望能有更多的民眾前來觀展，認識台灣雕塑之美。台北駐日經濟文化代表處郭副代表仲熙於開幕致詞時盼能藉由台、日雕塑界的先驅者展覽，為未來台日文化交流打下深厚基礎。

(中時電子報)