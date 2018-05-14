台灣民政府違反國安法案 北檢移轉桃檢偵辦

2018年05月14日 11:41 中時 陳志賢

「台灣民政府」涉吸金近5億，祕書長林志昇已遭羈押，藍天行動聯盟、忠義同志會16個泛藍團體，曾在今年1月間赴台北地檢署告發林志昇及民政府「官員」、「職員」100人，涉嫌國安法發展組織罪，台北地檢署因民政府位於桃園龜山，已將全案移轉桃園地檢署偵辦。

林志昇涉嫌以販賣台灣民政府身分證、車牌和旅行證等政治名義，吸金近5億元，桃園地檢署上周對林志昇夫婦聲押禁見獲准。

今年1月16日，藍天行動聯盟、忠義同志會等16個泛藍團體，不滿「台灣民政府」以政府自居，發車牌、身分證還有武裝部隊，認為已構成國安法的發展組織罪，赴台北地檢署告發台灣民政府祕書長林志昇、台北州總知事賴綜欣、參議長林懋源、眾議長呂素真、議員、郡守、職員100人涉嫌違反國安法，並要求檢方以查辦王炳忠的標準，偵辦台灣民政府案。

藍天行動聯盟表示，台灣民政府主張美國是台灣佔領權國，日本是台灣人的祖國，言論已構成違憲叛國言論，台灣民政府以1000元辦身分證、6000元辦車牌也都是違法詐欺行為，甚至還成立黑熊部隊並辦理武裝遊行，對不同立場的人以橡皮子彈、辣椒水攻擊，還有人拿錢買官當議長、受司法人員訓練。

藍盟認為，民政府祕書長林志昇多次聲明台灣領士屬日本，並宣稱2018年是民政府執政元年。而蔡英文政府是民選唯一的中華民國合法政府，卻放任台灣民政府公然發護照、車牌、養軍隊已侵犯國家主權。

藍天行動聯盟並稱，台灣民政府在台六州共461人，呼籲民眾踴躍在各地檢察署提出告發。

(中時 )