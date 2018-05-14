性侵女同學瞎扯「有淫叫」 男大生判囚2年定讞

大學女生遭男同學藉機性侵，痛苦不堪。(示意圖)

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中時

3年前就讀大學四年級的童姓男子，受邀到女同學家中吃宵夜，因大雨他暫留該處，竟趁機以手指性侵女同學，事後還辯稱兩情相悅、她有舒服淫叫，最高法院考量童男與女同學達成和解、賠償30萬元，獲得對方諒解同意減刑，將童男依乘機性交罪判囚2年定讞。

被害女同學居住在她位於台中市的外婆家，2015年5月21日晚上10點多，童男到她的居所一起吃宵夜並討論功課，不料剛好下起大雨，她於是讓他暫時待在房間內，不料，隔天凌晨童男趁她熟睡之際，竟伸出狼爪。

童男先以手隔著衣服撫摸女同學的胸部，後來就脫去她的內外褲，接續以手撫摸她的大腿內側及下體，並以手指加以性侵，女同學欲起床上廁所，感覺有人撫摸她身體因而驚醒，發現她與童男的下半身赤裸，於是將童男趕走，隔天向警方報案。

事後，童男坦承有撫摸女同學與性交，但他否認趁對方熟睡時性侵，辯稱兩情相悅且她當時清醒，甚至還「舒服的淫叫」，可能是她事後反悔懊惱，才會提出告訴。

台中地院認為，童男案發後傳簡訊向被害人道歉，內容談及「趁睡到不省人事時侵犯」，且被害女同學被侵犯後也有傳訊給朋友「覺得很噁心、心情不穩定、一度想去死」，法官不採信童男辯詞，將他依乘機性交罪判處3年4月徒刑。

台中高分院考量童男年輕氣盛、不知自我克制，一時失慮犯罪，但他已與被害人達成和解，且取得對方諒解同意依法減刑及不追究刑責，經減刑後將童男改判2年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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