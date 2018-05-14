一家人剛過完母親節 憂鬱母跳河亡

今(14日)清晨5時許，警方在成蘆橋下方尋獲陳婦，當場已無生命徵象，死亡多時。(蔡瀚霆翻攝)

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中時
蔡瀚霆

患有憂鬱症的43歲陳姓婦人昨晚與先生和2個小孩在家度過母親節，沒想到陳婦凌晨1時許趁先生就寢後獨自騎機車離家，到成蘆大橋下的疏洪道跳水輕生，直到清晨被民眾發現報案，被警消救起時已回天乏術，先生聞訊前往認屍時悲痛萬分，沒料到剛過完母親節竟與愛妻天人永隔。

居住新北市43歲陳姓婦人，昨天和43歲李姓先生、2個小孩在家中度過母親節後，凌晨1時許就寢。先生半夜醒來，突然發現愛妻不見了，原以為可能外出買東西，沒想到，發現擺在床頭的一封遺書，內容寫道，希望叫先生好好照顧兩子，還交代其後事一切從簡。先生見狀，緊急通知家人，在家中附近四處尋找。凌晨3時許，警方通知先生，已於成蘆橋下尋獲陳女大體。

警方表示，陳女趁先生熟歲之時，在家留下遺書，騎著家中機車外出，凌晨2時許，於新北市五股區成蘆橋跳入河中輕生。路過民眾看見漂浮河中的大體，連忙報警，經警消搜救3小時，在成蘆橋正下方找到陳女，已死亡多時。事後警方利用機車車牌查詢，通知死者先生到所。

先生於派出所作筆錄時，情緒尚未平復，他表示，太太生產後，患有產後憂鬱，服藥控制病情多年；最近太太曾向他反映工作不太順利，在公司裡心情都很不好。沒想到在睡覺時發生這樣的事。

(中時 )

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