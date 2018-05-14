選前利多 施俊吉：時薪提高為150元34萬人可望受惠

2018年05月14日 12:27 中時 張理國

行政院上午公布低薪解決方案，副院長施俊吉表示，政府下階段有可能將時薪從現行140元提高為150元，預估約有34萬人可受惠；勞動部被問到是否在選前定案時說，選前定案是「常理推斷」；另為激勵民間加薪，政府研議將所屬含外包人力薪資提高到3萬元，初估要9.6億元，行政院長賴清德說，政府籌編2019年預算時就會納入。

行政院今天公布「我國薪資現況、低薪研究及其對策」並提出短中長期對策，短期5項政策包括「公部門主動解決低薪」、「薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目」、「鼓勵企業加薪」、「薪資透明化」、及「提高時薪」。

外界關切提高時薪部分，政院共列出3項試算，包括從現行時薪140元提高為150元、160元及170元，換算約等於按時計酬月薪2萬6400元、2萬8160元、及2萬9920元。

施俊吉說，調整時薪是以「漸進式」方法調整，以140元跟月薪工資率125元差距是12%，下個目標很可能是150元。

勞動部次長施克和被記者問到調薪是否在選前會定案時說，「我相信妳的常理推斷」

至於公部門主動解決低薪部分，報告指出，經調查10類員工，包括上市櫃公司、政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人、各機關外包派遣人員、中央納健保醫療機構、長照居家服務人員、托育人員等，其每月總薪資低於3萬元者，計4.7萬人，占比為3.5％。總薪資若提高至3萬元初估約需19元，而若只針對政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人及各機關外包派遣人員等5大類別中，總薪資未達3萬元之1.6萬名員工之薪資調高至3萬元，初估約需9.6億元。

賴揆則說，有關政院部分，第一批薪水3萬元以下的同仁，2019年預算籌編時就會納入。

(中時 )