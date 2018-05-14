選前利多 施俊吉：時薪提高為150元34萬人可望受惠

友善列印
中時

行政院上午公布低薪解決方案，副院長施俊吉表示，政府下階段有可能將時薪從現行140元提高為150元，預估約有34萬人可受惠；勞動部被問到是否在選前定案時說，選前定案是「常理推斷」；另為激勵民間加薪，政府研議將所屬含外包人力薪資提高到3萬元，初估要9.6億元，行政院長賴清德說，政府籌編2019年預算時就會納入。

行政院今天公布「我國薪資現況、低薪研究及其對策」並提出短中長期對策，短期5項政策包括「公部門主動解決低薪」、「薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目」、「鼓勵企業加薪」、「薪資透明化」、及「提高時薪」。

外界關切提高時薪部分，政院共列出3項試算，包括從現行時薪140元提高為150元、160元及170元，換算約等於按時計酬月薪2萬6400元、2萬8160元、及2萬9920元。

施俊吉說，調整時薪是以「漸進式」方法調整，以140元跟月薪工資率125元差距是12%，下個目標很可能是150元。

勞動部次長施克和被記者問到調薪是否在選前會定案時說，「我相信妳的常理推斷」

至於公部門主動解決低薪部分，報告指出，經調查10類員工，包括上市櫃公司、政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人、各機關外包派遣人員、中央納健保醫療機構、長照居家服務人員、托育人員等，其每月總薪資低於3萬元者，計4.7萬人，占比為3.5％。總薪資若提高至3萬元初估約需19元，而若只針對政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人及各機關外包派遣人員等5大類別中，總薪資未達3萬元之1.6萬名員工之薪資調高至3萬元，初估約需9.6億元。

賴揆則說，有關政院部分，第一批薪水3萬元以下的同仁，2019年預算籌編時就會納入。

(中時 )

拔管案與民進黨「唱反調」？ 呂… 《全台最速報》蔡稱禮讓是謠言 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。