酒駕男預測酒測值 警調侃「87分不能再高」

2018年05月14日 12:09 中時 郭韋綺

高市湖內區41歲郭姓男子日前深夜酒駕遭警攔查，他大方坦承有飲酒上路，員警進行酒測時，還三番兩次喊出「0.89」，最後郭男酒測值是0.87毫克，和他預測數值相差無幾，讓員警也嘖嘖稱奇，調侃說「簡直神預測！」竟喝酒喝到能預測酒測值。全案在訊後依公共危險罪嫌送辦。

湖內警分局砂崙派出所長林政憲和湖內派出所警員許宏瑋日前執行深夜防制危險駕駛勤務時，在湖內區湖中路發現郭男行車不穩，將他攔查下來，發現滿臉通紅渾身酒氣，不等員警問他，隨即大方坦承自己有喝酒，員警仍依法告知其相關權益且提供杯水讓他漱口後，開始實施酒精濃度呼氣檢測。

沒想到郭男吹完氣，正待酒測儀器分析期間，不知是突然靈感所至還是酒精催化，竟帶著濃濃醉意不斷高喊0.89、0.89，最後酒測值出現0.87毫克，雖沒命中但也幾乎是神預測了，讓員警也覺得傻眼，莫非郭男喝酒都能預測出酒測值，忍不住調侃他「只能給87分不能再高！」

警方調查，郭男這是第3次酒駕，105年2月是第1次酒駕，當時酒測值0.51毫克，第2次酒駕是在去年11月，酒測值0.67毫克，結果第3次是0.87，酒測值越來越高，承辦員警語重心長地告誡他，人算不如天算，再怎麼會算，也預測不到自己再度酒駕遭逮，夜路走多了總會遇到鬼，不要賭運氣拚酒駕以免造成不可挽回的憾事，害人又害己。

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(中時 )