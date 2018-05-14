腸病毒人數連4周攀升 留意關鍵20秒

疾管署署長周志浩（右一）帶領小朋友棒打腸病毒。（陳志祥攝）

友善列印
中時

由於威脅幼童的腸病毒疫情延遲報到，在正值天氣逐漸轉熱之際，腸病毒開始蠢蠢欲動，目前已經連續4周就診人數攀升，疾管署預估下個月（6月）即將邁入腸病毒高峰期，而且疫情可望延續到9月，不可輕忽。

衛福部疾管署署長周志浩今（14）日親自領軍與日商倍樂生攜手在台北大安森林公園站舉辦「棒打病毒常洗手」活動，透過卡通偶像「巧虎」與「疾管寶寶」、現場50多位小朋友一起唱跳洗手歌，傳遞正確洗手觀念，共同打擊腸病毒。

今年腸病毒疫情逐漸上升，疾管署副署長羅一鈞指出，往年腸病毒疫情從5月進入高峰、直至暑假前趨緩，今年因氣溫偏涼而疫情推延至6月才會入高峰，所以預期暑假仍會盛行、甚至拖延到9月。

疾管署不停宣導腸病毒預防主要是從2012年至今未曾出現大流行，羅一鈞表示，6年未有腸病毒71型大流行，累積不少沒被感染的人數，不排除今年可能爆發大流行，民眾還是要注意衛生習慣。

腸病毒有效的防治是手部衛生，疾管署在宣導腸病毒預防時，一再強調正確洗手，疾管署防疫醫師魏欣怡說，最重要的是家長要陪同小朋友洗手，很多小朋友心急而常常洗不到20秒，而且忽略了姆指、指縫與手背等部位。

為了強化幼兒與照顧者正確洗手觀念，日商倍樂生特別舉行網路影片徵選，幼兒園只要拍攝學童唱跳洗手歌，上傳活動網頁，經評選為最具創意園所，「巧虎」將親自入園與學童歡樂互動、唱跳洗手歌，宣導腸病毒防治。

(中時 )

5天收34張罰單 立委籲警方勿成惡… 勞團、環團籲修法落實危險資訊公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。