腸病毒人數連4周攀升 留意關鍵20秒

2018年05月14日 12:05 中時 陳志祥

由於威脅幼童的腸病毒疫情延遲報到，在正值天氣逐漸轉熱之際，腸病毒開始蠢蠢欲動，目前已經連續4周就診人數攀升，疾管署預估下個月（6月）即將邁入腸病毒高峰期，而且疫情可望延續到9月，不可輕忽。

衛福部疾管署署長周志浩今（14）日親自領軍與日商倍樂生攜手在台北大安森林公園站舉辦「棒打病毒常洗手」活動，透過卡通偶像「巧虎」與「疾管寶寶」、現場50多位小朋友一起唱跳洗手歌，傳遞正確洗手觀念，共同打擊腸病毒。

今年腸病毒疫情逐漸上升，疾管署副署長羅一鈞指出，往年腸病毒疫情從5月進入高峰、直至暑假前趨緩，今年因氣溫偏涼而疫情推延至6月才會入高峰，所以預期暑假仍會盛行、甚至拖延到9月。

疾管署不停宣導腸病毒預防主要是從2012年至今未曾出現大流行，羅一鈞表示，6年未有腸病毒71型大流行，累積不少沒被感染的人數，不排除今年可能爆發大流行，民眾還是要注意衛生習慣。

腸病毒有效的防治是手部衛生，疾管署在宣導腸病毒預防時，一再強調正確洗手，疾管署防疫醫師魏欣怡說，最重要的是家長要陪同小朋友洗手，很多小朋友心急而常常洗不到20秒，而且忽略了姆指、指縫與手背等部位。

為了強化幼兒與照顧者正確洗手觀念，日商倍樂生特別舉行網路影片徵選，幼兒園只要拍攝學童唱跳洗手歌，上傳活動網頁，經評選為最具創意園所，「巧虎」將親自入園與學童歡樂互動、唱跳洗手歌，宣導腸病毒防治。

(中時 )