《全台最速報》蔡稱禮讓是謠言 柯P：做好自己

蔡稱禮讓是謠言 柯P：做好自己

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中時電子報
綜合報導

◎蔡稱禮讓是謠言 柯P：做好自己

總統蔡英文接受電台專訪，針對外界稱她傾向禮讓台北市長柯文哲，蔡英文回應，「這是哪來的謠言？」還稱要尋找下一個可能的台北市長。柯文哲上午在議會備詢表示，外在因素無法控制，努力做好自己就好，被問及是否要跟民進黨拚了？柯笑說，政治上朋友要多、敵人要少，「就算要競爭，也不用講得一副要決鬥的樣子。」

◎賴清德.花媽選北市長？小英：出線機率不高

今總統蔡英文接受廣播節目《蔻蔻早餐》的專訪，針對主持人周玉蔻提問民進黨在台北市長布局的問題，蔡英文表示，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊出來選的機會不高，因為台灣的產業轉型和改革都需要兩人的協助。至於禮不禮讓柯文哲，蔡英文回答一切都要等民進黨選對會做最後正式的討論，等內部有共識再來決定。

◎執政2周年 施政不滿意度 蔡英文7成.賴清德破5成

520即將執政屆滿2周年，據國民黨民調顯示，總統蔡英文不滿意度7成、行政院長賴清德則是突破5成。在兩岸關係、能源政策、財經施政、未來前景等相關議題，同樣都有6成以上甚至逼近7成民眾表示失望。

◎大谷飆11K做白工 天使再見安勝雙城

效力天使的「二刀流」大谷翔平，今(14日)在主場迎戰雙城，他主投6.1局，狂飆11次三振，生涯前6場先發飆出43K，打破天使高懸56年的隊史紀錄，然而，大谷退場後，接替的投手沒能守住領先，讓他勝投飛掉，最後天使靠9下再見安，以2比1險勝雙城。

(中時電子報)

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