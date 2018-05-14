勞團、環團籲修法落實危險資訊公開 保障消防、勞工安全

2018年05月14日 12:08 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今（14日）邀請相關部會，舉行「廠場化學品稽查、管理、防災及資訊揭露」專題報告，主要針對上個月28日桃園市敬鵬大火案。同時工作傷害受害人協會與移工、勞工、環境、職安等團體則在群賢樓前集會，呼籲中央修法，並提出具體建議方向。

消防員工作權益促進會表示，政府應參考國外規範，修訂《消防法》，以強化救災現場資訊與保護消防員安全。凡各類公共危險物品及可燃性氣體、列管化學物品的製造、儲存及處理場所，應由所有人提供火災現場災害狀況、危險物品清單等資料給現場指揮官，並派專人協助救災。若場主或管理人違反規定需處以罰鍰，導致人員死傷則課以刑責。

還有指揮官在救災現場發現缺乏救災資訊與水源時，不得命消防員入室搜救，消防員亦得以自身安全為由拒絕入室搶救。至於事後的火災鑑定應包含消防員死傷成因調查，並開放消防員代表、消防員保護團體擔任鑑定委員。

目前消防員依現行法規不得組織工會，不能行使基本的協商權、勞資爭議權；因此出席的消防員代表也建議修改《工會法》第4條，開放警消人員籌組工會。

勞團方面，台灣移工聯盟MENT表示，應立法規範移工宿舍不可設於廠區內，執行廠住分離，以維護移工安全。而「外國人生活照顧服務計劃書」及其相關規定，也應翻譯成各國語文提供給移工，以保障移工知的權利。

環團方面，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會則表示，目前中央或地方政府在民眾環境知情權的資訊公開機制仍然不足。為落實社區知情權，降低空間生存風險，中央有必要整合各級行政機關、社會大眾，以及社區的權責與需求，逐步建立社區環境資訊公開制度。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰認為，政府應該趕快盤點災前與災後的社區環境資訊需求清單。環保署化學局則須協同相關單位，改善跨部會資料管理流程與揭露機制，落實相關資訊的整合與公開化。

工作傷害受害人協會則認為，必須成立專責單位，統整工廠使用化學物質及儲存公共危險物品等資訊，讓勞動現場及廠外居民的資訊能夠公開透明。

(中時 )