出乎意料大逆轉！丁守中勝柯Ｐ 綠營民調：「兩岸一家親」道歉效應

2018年05月14日 12:10 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨最快將在本周決定台北市長是否自提人選，在蔡英文在專訪節目中表示行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊的出線機率不高情形下，民進黨是否會推派現任立委姚文智，還是禮讓現任市長柯文哲，其動靜觀瞻都將牽動年底的選情。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，無論民進黨推不推人，民進黨在台北市的布局已陷入「兩難狀態」。國民黨台北市長參選人丁守中的支持度和柯Ｐ差距已伯仲之間，已出現逆轉的情形。

《美麗島電子報》指出柯文哲現在無論是好感度、適合度、信任度，都落後丁守中。在好感度上：丁守中45.0%、柯文哲43.6%；適合度上：丁守中47.8%、柯文哲47.2%；而柯文哲的信任度為49.5%，丁守中為55.4％；民調顯示出台北市民對丁守中好感度明顯上升。而民進黨若最終選擇禮讓柯文哲，北市的選情也不樂觀，再加上柯文哲之前為「兩岸一家親」道歉，也有某種程度的影響。

若民進黨推派人選，雖然蔡英文已表明賴清德和陳菊參選機率不高，但《美麗島電子報》表示即使最終推出賴陳兩人，支持度全都名列第三。民進黨若推派賴清德競選，柯文哲和丁守中兩人當選機率伯仲之間；但若是推派陳菊，丁守中當選機率最高。

換言之，民進黨在考量北市長人選時，要評估「禮讓柯文哲」是否對年底選戰以及2020總統大選的衝擊最小。由於柯文哲和民進黨關係越來越緊繃，民進黨「推派人選」已成為「不得不為」的選擇。選戰在即，現在的民進黨已面臨「騎虎難下」的局面。

(中時電子報)