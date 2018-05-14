美新生兒命名 唐納最不受歡迎 梅蘭妮亞超夯

美國總統川普5月9日在白宮東廳（East Room）對軍人眷屬發表談話，而第一夫人梅蘭妮亞在旁傾聽的神情。（美聯社）

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中時電子報

美國總統唐納‧川普（Donald Trump）直來直往，率性而為的行事作風惹人爭議，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的低調穩重普遍獲得民眾肯定，這從美國新生兒的命名或許可見一斑。

據CNBC與美國福斯新聞（Fox News）14日報導，美國社會安全局（Social Security Administration）統計了從1879至今的新生兒命名，發現唐納（Donald）這名字的人氣超低。

而梅蘭妮亞（Melania）2016年排名1,650，連前1,000大的邊都沒沾上。不過才短短一年，梅蘭妮亞這名字就向上竄升了720名，成為進步最多的第5名。

進步幅度最多的前4名是安絲莉（Ensley）、歐克琳恩（Oaklynn），德琳（Dream，也就是夢的意思）與歐克琳（Oaklyn）。

而梅蘭妮亞（Melania）2016年排名1,650，連前1,000大的邊都沒沾上。不過才短短一年，這名字就向上竄升了720名，成為進步最多的第5名。

2017年的男寶寶命名中，只有11個名字排名維持不變，而唐納就是其中之一。回顧1934年，迪士尼創作的唐老鴨（Donald Duck）問世，有30,407名新生兒都叫唐納，算是這名字的黃金時代。然而，到了2017年，全美只剩594個新生兒叫唐納。

(中時電子報)

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文章來源：'Melania' is one of the fastest-growing girl's names

文章來源：Baby name 'Melania' surged in popularity in 2017 — 'Donald' was unchanged

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