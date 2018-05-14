飯前吃這根會瘦！「最沒營養蔬菜」反敗為勝

飯前吃這根會瘦！「最沒營養蔬菜」反敗為勝。（圖／達志影像）

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中時電子報
/ 綜合報導

日前許多人主張「飯前吃蔬果可以減肥」，營養師表示，其實「吃對蔬果」才會瘦！過去被列為「最沒營養價值的蔬菜」，近年來營養學家竟然發現其中含有一種酵素，能夠分解體內脂肪，具有減肥效果，近來在日本減肥界大受歡迎，有退休足球女靠著飯前吃「這一根」，三周內就瘦了6.6公斤！

根據早安健康報導，專門研究代謝症候群及肥胖症的日本醫學博士工藤孝文指出，近年來營養學家在小黃瓜中發現了一種酵素「磷脂酶」，能夠分解體內脂肪分子，將脂肪酸送到肌肉細胞作為能源使用，因此具有減肥效果。小黃瓜因為有95%是水分，過去被列為「最沒營養價值的蔬菜」，但近年的研究卻讓它在減肥界大受歡迎，

報導指出，日本國足女將丸山桂里奈離開球場後，轉戰通告藝人、教練，由於三餐都選擇便利商店的便當，高熱量加上運動量驟減，讓她一年就胖了6公斤以上。後來她受日本TBS電視節目邀請，測試小黃瓜減肥功效，只要在飯前生食、並仔細咀嚼1根小黃瓜，就能徹底破壞細胞膜，提高身體吸收磷脂酶的效率，幫助減肥。

工藤醫師表示，不論是一天三次，或是三餐只挑一餐來吃，只要一天吃超過1根小黃瓜，並避免脂肪含量過高的食物，就能有效避免體脂肪累積。丸山桂里奈也靠著這招，加上規律運動，三周內減了6.6公斤！

(中時電子報)

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