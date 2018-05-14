MLB》糾正記者 天使教頭：大谷的表現不只是「穩」

2018年05月14日 12:23 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平今(14日)率天使於主場迎戰雙城，繳6.1局失1分好投，並狂飆11次三振，被形容為「穩固的」1場先發，不過，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)認為，用穩來形容大谷的表現，可不太正確，「這肯定是場『傑出』的先發，不是只有『穩固』而已。」

大谷此役挑戰本季第4勝，用103球投6.1局失1分，狂飆11次三振，本季累積43K，打破由前天使投手貝林斯奇(Bo Belinsky)在1962年所創，天使隊史投手生涯前6場最多38K紀錄。雖然大谷退場後，勝投被後援投手搞砸，不過無損他在教頭心中的評價。

「相當傑出，他投得令人驚豔。」索西亞認為，大谷在低比分情況下有這樣的表現，值得讚許，用「Solid(穩固)」不足以形容他的身手，要用「Phenomenal(傑出)」力道才夠。和大谷交手過3次，雙城強打莫里生(Logan Morrison)更直言，大谷儼然是世界上最好的球員。

大谷光是前5局，就投出多達10次三振，其中3上連飆3K，用12球擺平3名打者，更是讓人印象深刻。大谷表示，他賽前做了不少功課，用4種球路交互搭配，想辦法讓打者失去平衡，「這場比賽，可說是使盡渾身解數在作戰。」

即便已經看大谷一個多月，老大哥金斯勒(Ian Kinsler)對他的投打身手，仍予以讚賞，「當他站上投手丘，你會忘記他是能開轟的5棒打者，當他開轟繞壘時，會忘記他是我們最好的投手之一。這是很獨特的情況，他顯然已經取得成功，很開心能目睹這一切。」

天使一路苦戰到9下，才靠寇薩特(Zack Cozart)敲再見安，以2比1險勝。大谷勝投飛掉，賽後戰績仍為3勝1敗，自責分率則從4.10下修到3.58，累積43次三振，締造天使隊史新紀錄；打擊方面，他出賽20場打擊率3成48、上壘率3成92、長打率6成52，另有5轟和16分打點。

(中時電子報)