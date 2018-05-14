再創新高 施俊吉：今年第一季實質總薪資59852元

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行政院說明低薪解決方案，交出漂亮成績單，行政院副院長施俊吉表示，2018年第1季，1到3月實質總薪資數字已經高到5萬9852元。

行政院賴清德日前提及實質總薪資平均月薪逼近5萬元，讓網友紛紛道歉，但施俊吉最新的說明，刷新紀錄，讓網友大嘆這下要下跪了。

政院報告中指出，2018年第1季名目經常性薪資年增2.71%，為18年來同期最高，加入非經常性薪資且剔除物價因素後，實質總薪資每月達5萬9852元，續創歷年同期新高。施俊吉補充說，第1季會這麼高是包含了年終獎金。

依照主計總處統計，2000年到2016年，受網路泡沫、金融海嘯及歐債危機影響，經濟成長趨緩，實質總薪資不成長，2016年的實質總薪資不及2000年的水準；但2017年實質總薪資創歷史新高，擺脫多年以來實質薪資倒退情形。

施俊吉並分析，過去台灣薪資不成長的原因，包括統計問題，由於1991年時，外勞不到1萬人，但2016年外勞已到62萬5000人，以前計算薪資都把外勞計算在裡面，但外勞很多是領法定最低工薪，「多增加62萬人當然就使得平均數下跌」。

政院報告中其他薪資不成長的可能原因，還包括全球化使然；過度教育讓學歷貶值、同儕效應使薪資定錨；雇主有加薪，勞方卻無感等等。

(中時 )

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