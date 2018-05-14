白宮稱將恢復中興通訊營運 陸媒：決定值得歡迎

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美國總統川普於當地時間13日突然發推特表示，他和大陸國家主席習近平正在共同努力，讓中興通訊能夠恢復營運。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，無論美方此前宣布對中興的制裁是出於什麼原因，這項最新宣佈都是值得歡迎的好決定。恢復對中興的供貨既有利於中興和它的美國供應商，也將有利於維護美國的商業信譽。期待決定能無條件的快速落實，而不是美方在當前條件下拋出的又一籌碼。

美國政府於4月下令7年內禁止美國供應商供貨給中興通訊，導致中興業務幾近癱瘓，在中美之間和全球範圍內激起軒然大波。然而川普於當地時間13日突然發推特表示，「大陸國家主席習近平和我正在一同努力為中興通訊提供一種快速恢復業務的途徑。中國有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。」

對此，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》14日刊登「美恢復中興業務的新決定值得歡迎」社評指出，對於白宮上個月的決定，國際輿論有大量分析認為這是美國為配合對華貿易戰打出的一張牌。但無論美方當時做那個制裁是出於什麼原因，川普總統的最新宣佈都是值得歡迎的好決定。

社評強調，恢復對中興的供貨既有利於中興和它的美國供應商，也將有利於維護美國的商業信譽。一旦對中興的處罰真正執行下去，將是對產業佈局全球化的一次沉重打擊。現在幾乎沒有哪個大公司的產品完全使用本國產零配件，全球採購已很通用，美國所有大公司都因此而受益。

社評呼籲，無論中美兩國之間的貿易糾紛，還是涉及具體公司的衝突，都以公平公正的方式加以解決，不採取極端行動。期待這項決定能夠無條件的快速落實，而不是美方在當前條件下拋出的又一籌碼。中興事件涉及的是信譽，而非別的什麼。

(中時 )

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