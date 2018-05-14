推賴清德陳菊參選北市？蔡英文：可能性不高

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民進黨在台北市長選舉到底要禮讓柯文哲還是自提？本周三選對會將做出決定，若自提人選，是否可能推出賴清德或陳菊？蔡英文說，中央執政現進入最關鍵時刻，他們兩位在中央執政角色吃重，代表參選的可能性不高。

蔡英文今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，針對民進黨在台北市長選舉到底要禮讓還是自提？主持人周玉蔻直說，有謠言說蔡英文喜歡禮讓柯文哲，蔡英文則說，「這是哪裡來的謠言可不可以告訴我一下？不能拿謠言問她問題。」

蔡英文表示，民進黨的選對會是由黨內有代表性人士組成，從過去到現在，很少黨主席的手會介入，本周三的選對會將會做出決定，提出正式的說明。

如果決定禮讓，是否就是接受柯文哲所提的兩岸一家親？蔡英文認為，這是過度解讀。

一旦決定自提人選，現任行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊是否會是人選？蔡英文說，「可能性不高」，中央執政現進入最關鍵時刻，包括很多經濟轉型及轉型正義等改革事項在處理，加上他們兩位在中央執政角色吃重，所以代表參選的可能性並不高。

雖然柯文哲最近對「兩岸一家親」造成部分人不滿表示歉意，不過蔡英文強調，柯文哲道歉是一回事，對民進黨來說，最重要還是看參選者所提出的城市願景，以及與中央執政的理念是否相符的問題。

主持人周玉蔻也問到，柯文哲母親何瑞英日前指出，「若民進黨禮讓，一輩子欠小英，如果不禮讓，2020就參選總統。」對此蔡英文說，不太懂這個道理，因為2018選舉就是2018年選舉，民進黨的人選是要對改革有最大的支撐。

她也說，距離年底選舉還有一段時間，執政黨會全力去補強，尤其做了很多事情支持者不太瞭解，現在會大聲說出來，讓社會大眾知道投票給我們是正確的。

(工商 )

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