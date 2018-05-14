大陸發展航母為反擊美國介入台灣問題？ 陸學者：大陸近海反干預力量已足夠勝任

2018年05月14日 15:26 中時 楊家鑫

大陸第二艘航母日前正式出港進行「海測」，引起外界關注。大陸《中國新聞週刊》刊登北京大學海洋戰略中心執行主任胡波的文章指出，發展航母是中國大陸遠洋戰略的一部分，而非為了增加與周邊國家或美國博弈較量的砝碼。他說，航母並不是為了在台灣問題上，反擊美國介入，大陸近海其他反干預力量已足夠勝任這項任務。航母對於解決台灣問題和反擊美國介入當然有些用，但尚處於「配角」的位置。

大陸《中國新聞週刊》刊登北京大學海洋戰略中心執行主任胡波「國產航母海試：中國航母志在遠洋，而非近海」文章指出，大陸首艘國產航母13日出港「海測」，引起了國內外防務界和軍事發燒友的矚目。

文章稱，有部分與中國存在海洋爭議的周邊國家擔心中國會在維權鬥爭中使用航母。事實上，解決與周邊國家的海洋爭端絕非中國發展航母的主要動機，中國奉行和平解決爭端的政策，即便真有心使用武力或強制手段解決與日本及部分東南亞國家的海洋爭端，航母也非主要作戰平臺。近海作戰非航母所長，用其解決近海海洋爭議性價比過低。

至於是否「為了在台灣問題上，反擊美國介入？」，文章稱，對於台灣問題，在面對美軍航母打擊群可能介入方面，中國也不太可能以航母對航母。目前大陸航母與美國航母仍存在相當大差距，況且大陸近海的其他反干預力量已足夠勝任針對美國航母的作戰任務。客觀來看，航母對於解決台灣問題和反擊美國介入當然有些用，但尚處於「配角」的位置。

文章強調，近海不應是中國航母的主要活動場所，中國毗鄰的西太平洋和北部印度洋才是中國航母有所作為的區域。中國航母可能還將繼續在南海和台海附近進行演習或訓練，但在這些區域進行戰備執勤的意義並不大。一些與中國有爭端的國家仍盲目地「對號入座」，顯然也太過低估了中國航母的志向。

(中時 )