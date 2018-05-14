援助斐濟醫療 國泰醫院獲「外交之友」貢獻獎

2018年05月14日 12:37 中時 鄭郁蓁

台灣醫療在國際發揮人道精神不落人後，國泰綜合醫院長年醫療援助斐濟，不僅完成首例以遠距醫療24小時心電圖監測分析，也投入兒童中耳炎調查，近日獲外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，肯定醫院於當地協助推動醫療外交的付出與貢獻。

國泰醫院自2014年起承接外交部委託衛生福利部辦理「太平洋友我國家醫療合作計畫」，每年派遣兩梯次醫療團遠赴斐濟，並依當地醫療需求分派包括耳鼻喉科、一般外科、內分泌科、心臟內科、小兒科、放射線科等專科醫師前往進行醫療義診及醫事人員教學。

國泰綜合醫院院長李發焜表示，迄今已8度前往斐濟，4年來共完成3千500多人門診治療及90例手術。不僅完成首例24小時心電圖監測及遠距醫療訊號分析，為一名15歲少女長期喘、心悸、頭昏就醫，以心電圖發現她有心律不整，透過準確給藥，解決喘、心悸症狀，降低中風風險。此外，也為當地患者首例功能性建構式鼻整形手術、摘除外觀宛如椰子般大的甲狀腺結節。

除了醫療援助外，考量當地中耳炎疾病頗多，投入斐濟兒童中耳炎調查，與斐濟衛生部常務次長共同發表國際論文，深受斐濟衛生部肯定；去年更與斐濟全國最大醫院Colonial War Memorial Hospital合作舉辦提升斐濟醫療管理品質研討會，深受斐濟衛生部管理高層及醫療人員讚賞。

李發焜指出，自2014年起每年兩度前往斐濟醫療服務，已在當地深耕多年，對於斐濟醫療需求傾力協助，感謝外交部肯定本院從事國際醫療方面的努力，頒予「外交之友貢獻獎」，未來本院會繼續以醫學中心級的醫療品質為國家醫療外交貢獻心力。

(中時 )