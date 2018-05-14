林內焚化廠最終處理 李進勇：只要不燒垃圾全力配合中央

2018年05月14日 13:43 中時 許素惠

雲林縣長李進勇在雲林縣議會公開表明，林內焚化廠不會焚燒垃圾。（許素惠攝）

雲林縣議員李明哲等要求縣府報告林內焚化廠最終如何處理，雲林縣長李進勇明確表示，只要不燒垃圾，全力配合中央處理，目前規畫以機械式生物處理系統（MBT）解決雲林垃圾問題，並爭取 36.7億建置經費回歸縣庫。議員要求落袋為安。

林內焚化廠最終處理專案報告成為14日雲林縣議會臨時會焦點，張喬維指出，目前規畫以機械式生物處理系統（MBT）來解決垃圾問題，預計最快3年內可建構雲林縣垃圾自主處理能力，並整合縣內燃煤的電廠及汽電共生廠，利用MBT產製的固體回收燃料（RDF-5或SRF）替代燃煤使用，減少空氣汙染物的排放，提升空氣品質。

議員李明哲、李建志、王又民、林深、陳俊龍等不滿未對最終處理提出方法，李明哲悲觀預料，只能任其自然風化，不如拆除拍賣，能賣多少算多，減少損失。

但張喬維說，需完成環評檢修才能進入最終處理，且因目前是垃圾多元處理時代，焚化廠已沒需要存在，將和台東一樣，以備而不用為原則，其次轉型，而且現在產權還在達榮公司。

王又民表張，既然沒需要就拆掉，就大聲說「我們不要」，還林內人公道，何以要備而不用？根本是在逃避問題。

李進勇強調，不會也沒必要再去動焚化廠，因為目前是垃圾多元處理的年代，也是中央的既定政策，焚化不是唯一選項，但為了解決財務困難，已積極爭取經費，MBT是契機，MBT及MT中央都會補助，只要不燒垃圾，都可配合中央政策，雲林走最前機會更好。

李明哲指出，如果雲林是在為全國MBT垃圾處理方法開先路，那中央應更多支持才對，不只要補助林內焚化廠建設36.7億元，甚至要更多，要求補助經費先進縣庫才實在。

(中時 )