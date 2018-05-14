民調下滑？蔡英文：改革路上會遇到的過程

2018年05月14日 14:35 工商 崔慈悌

上任將滿兩年，各家民調都顯示民眾對政府施政滿意度下滑。蔡英文總統今天表示，這是改革路上會遇到的過程，「只要心頭拿的定，覺得做的事是對的，我們就要穩穩的往前走」。

蔡英文今天接受蔻蔻早餐專訪時強調，2015年經濟成長率是0.8％，2016年新政府才執政半年經濟成長率有1.5％，2017經濟往上走，經濟成長都超乎大家預期，蔡英文也比出手勢，畫出一個微「V」的線條，認為台灣經濟會呈現穩定的成長趨勢。

她說，為年輕人打好基礎，是每個政府執政重點，目前年輕人面對問題太多，如：低薪、創業、生活壓力大、養兒育女，政府透過帶頭加薪，再鼓勵私人企業加薪，透過稅改減輕賦稅，長照則能減輕家裡照顧長者的負擔，尤其是失智和失能者照顧，還有公宅與改善低薪全套方案，具體協助他們少子化問題。

蔡英文舉例， 「5+2」產業政策就是為他們努力，透過這個這政策，提供工作機會和產業轉型，這個決心夠吸引國外大公司來台，吸引台灣年輕人。她說，我們有時間壓力，所以是以急行軍方式進行，政府溝通不夠，但深化、廣化都需要時間，現在已有初期成果。

主持人詢問「軍改得罪很多人會後悔嗎？」蔡英文表示，「不會，這是需要做的事，不後悔，我要把國家拉回來，這是負責任政府需要做的」。

對於她上任即將屆滿兩週年，各媒體民調顯示施政滿意度下滑，蔡英文認為，這是改革路上會遇到的必然過程，在改革的過程中，有人想拉回、有人想前推，要快要慢的人都會不滿意，所以這是改革路上會遇到的過程，加上有時民調會有事件因素影響，也有表態力的問題和機構效應的問題。

主持人周玉蔻表示，在520這個時間點會受到很多民調檢驗，蔡英文則說，520當然是個時間點，但是520前後也有很多時間點、不是絕對，「只要心頭拿的定，覺得做的事是對的，我們就要穩穩的往前走」。

周玉蔻追問：「意思是這些雜音不會干擾你」？蔡英文說：「不會啦！」周玉蔻也問到，這些過程是否會對連任產生影響，蔡英文則回應，尋求連任言之過早，在任務完成後，相信民眾會回頭來看有沒有做事。

(工商 )