「拔管」會議資料解密做一半　只給立委看

2018年05月14日 13:08 中時 林志成

教育部4月27日依跨部會諮詢小組的建議否決台大校長當選人管中閔的人事案，但這份資料卻又以機密為由拒絕公開，在立委壓力下，教育部已在今天將會議資料提供給立法院教育及文化委員會13位委員，但要等到教育部正式聘任台大校長後才會對一般民眾公開。

對於這樣的結果，國民黨立委柯志恩質疑，如果機密資料不小心被記者看到，怎麼辦？另一立委陳學聖則告訴在場的記者們，「如果在我辦公室門口撿到這份資料，不是我給的。」

為釐清管中閔資格的適法性問題，教育部在上個月召開兩次跨部會諮詢小組會議，邀請法務部、陸委會、人事行政總處及專家學者提供意見，最後以管涉嫌「違法兼職」及「利益迴避未揭露」未由，要求台大遴委會重啟程序。

教育部長吳茂昆5月1日接受廣播媒體專訪時承諾，兩次跨部會小組會議的相關資料都會上網公告，以供各界檢視。不過，教育部現在將這份資料列為機密，1年後才能對外公布。

立法院教育及文化委員會今天審議《幼兒教育及照顧法》修正案，柯志恩已取得跨部會諮詢小組的會議資料，她表示，跨部會小組就是去羅織罪名，法務部次長、學者專家都用質詢的方式在詢問台大人事處，「需要搞到這種程度嗎？」她因此提案要求教育部將這份資料解密，以讓外界公評。

國民黨立委陳學聖表示，教育部對台大校長遴選結果判處死刑，相關資料就應該解密，否則台大那些校務代表怎麼會服氣？更何況，教育部的資料中，發言者的名字都改以A、B、C取代，不知道有何機密可言？

教育部次長林福來回應，跨部會諮詢小組的會議紀錄列為機密，只是在公文傳輸過程加密，不是列為國家機密。教育部今天已將這份會議資料提供給教育及文化委員會的13位立委，未來則要等到台大校長遴選結果確定，教育部正式聘任後，相關資料才會對一般民眾公布。

對於跨部會諮詢小組的會議資料要不要立即解密，最後進行表決，結果3票贊成，7票反對。也就是，這份資料要等到教育部聘任台大校長後才解密。

此外，在教育部「拔管」後，台大擬提訴願等行政救濟，法律戰即將開打。前教育部長黃榮村促請行政院賴清德出面解決，否則一開始啟動大量的法律訴訟，選舉又要到了，一定是烽火連天，不僅台大，台灣的整體大學勢必捲入，最後成為無謂的攻治芻狗，這像個正常上進的國家該做的事嗎？

黃榮村表示，困難問題的解決常要從源頭下手，再提高高度出手。此次台大事件先從立法院點火，後來發現情況不對一走了之，又沒讓教育部罷手，終致大火遼原。立法院執政黨團應有道德責任，出面促請行政院賴院長出面解決，雖然前景仍然難料，但至少先表現一點誠意。

(中時 )