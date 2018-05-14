兩韓握手言和 蔡英文：期盼對話氣氛擴散

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對兩韓握手言和，蔡英文總統今天表示，期盼這股對話的氣氛，能擴散到整個區域。近來日韓中之間也舉行首腦會議，她說，日中關係和台日關係，可以並行不悖，對美日提出的「印太戰略」，台灣也願意參與其中。

蔡英文總統今天接見第五屆台日戰略對話日本代表團指出，現在亞太區域進入新的局面，讓我們面臨一些挑戰，但在這些挑戰中，我們也看到和平的契機。例如，今年大家都非常關注的兩韓握手言和，「我們期盼這股對話的氣氛，能擴散到整個區域」。

她提到，近來日韓中之間也舉行首腦會議。在會議上，日本和中國大陸雙方有良性的互動。身為區域中的一員，「我們認為，日中關係的正向發展有助於區域的穩定；而日中關係和台日關係，也可以並行不悖」。

蔡英文表示，台灣位居亞洲地緣政治的要衝。數百年來，我們在各方的環繞下追尋生存和發展的道路，深知對話和合作的重要性。近年來，日本首相安倍晉三與美國總統川普先後提出「印太戰略」，讓區域間追求和平繁榮的共同目標，有了合作行動的基礎。「我們樂見這個策略的形成，也願意參與其中」。

她說，我們希望台灣有更多機會參與區域間的多層次對話，並跟理念相近的各國建立更緊密的戰略夥伴關係，以確保自由民主的價值，並持續形塑區域的未來。

蔡英文強調，台灣是區域當中負責任的成員。她期待訪賓能持續在日本國內或其他的國際場合，支持台灣在區域及國際中扮演更積極的角色。

(工商 )

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