婚後保證書變緊箍咒 ！他辱妻遭罰寫金剛經、求償千萬

2018年05月14日 13:17 中時 李文正

呂姓房屋仲介婚後與妻子簽訂「保證書」，內容是「不得對妻子進行言語污辱或身體暴力」，若違反契約將賠償962萬多元，呂在2008年辱罵妻子髒話，還說「你做的飯菜比前女友難吃」，被妻子罰寫1000遍淨口業真言，另外妻子依契約聲請履行協議，士林地院審結，判決契約違背契約正義等值的原則，呂僅須賠償妻子12萬，全案仍可上訴。

呂男與妻子2007年結婚，育有一女，妻子擔任家庭主婦，曾被先生半夜趕出門，婚後1個月簽立保證書，內容第1條約定「本人（呂）保證履行對配偶忠實義務」、第4條「本人保證不得對妻子進行言語污辱或身體暴力行為」、第5條「違反上述任一約定時，本人願賠償妻子962萬1400元之精神慰撫金。」並經過民間公證人公證。

呂妻主張，2008年間先生罵他「嬌柔做作」、「X你娘」、「X你媽的X」、「你做的飯比前女友難吃」，已經違反契約內容，應給付違約金962萬多元，另外根據Line的紀錄，呂曾與朋友「大牛」相約要去嫖妓，已經違反夫妻忠誠義務，呂還罵妻子「妳這個可怕的女人」，都要一併支付違約金。

呂辯稱不記得了，但妻子拿出罰寫「淨口業真言」1000遍作為證據，法官認為，呂男確實有說過辱罵妻子的話語，但違約金過高，法官參酌一般客觀事實，可依職權酌減到相當之金額，判決每次賠償3萬元，共12萬元。

另外，法官勘驗Line的對話內容，通訊名稱為「大牛」的男子，曾向呂表示要去與他人進行性行為，呂表示將前往會合，但因大牛的妻子在旁邊而作罷，並不能證明呂有去嫖妓，而呂脫口而出「妳這個人好可怕」，是因為與妻子長年訟累，還要出庭接受法官訊問壓力，單純抒發主觀感受，表達內心擔憂情緒，並沒有污辱妻子的意思，無法依契約內容賠償。

(中時 )