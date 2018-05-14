政院救低薪開錯藥？勞團：基本工資應調至28K

2018年05月14日 13:07 中時 楊騰凱

行政院擬將基本工資的時薪從現行的140元提升至150元，勞動部長許銘春今表示，提高基本工資是大家的共識，時薪調升案會交由今年8月召開的基本工資審議委員會討論。勞團則認為，政府應將基本工資的月薪從現行22K調升至28K才能救低薪，而非只調升時薪。

許銘春今日赴立法院衛環委員會備詢，她會前受訪時表示，青年低薪一直是賴揆和政府部門要解決的問題，各部會也都有共同協商討論對策，希望改善青年的就業環境，關於基本工資的時薪是否調升，資本工資審議委員會將於第三季召開會議時討論，不過，提高基本工資，是大家的共識，相信資本工資審議委員會的委員們，會參酌各項因素，數據等，進行充分討論。

許銘春指出，至於政府機關派遣工的薪資提升至3萬元，則是由政府帶頭改善薪資環境，就政府能力所及範圍先做調整，盼低薪問題獲得解決，她也呼籲民間企業可以共同響應，畢竟有好的勞動條件才能留住好人才，對企業發展才有益，希望政府和民間可以一起努力提高薪資。

現場媒體問到，派遣工問題飽受各界質疑，政府是否不該帶頭任用派遣工。許銘春回應，派遣工問題存在一段時間了，至於《派遣勞工保護法》也在研擬當中，政府一直努力在解決，只是仍需要一點時間和空間。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，基本工資的時薪從140元調升至150元，雖然對解決低薪有幫助，但從事臨時工這類非典型就業領取時薪者，人數大約100萬人左右，但大多數的勞工都是領月薪，政府若想真正幫助勞工，應該大幅提升基本工資的月薪才對，否則低薪問題並未獲得解決。

戴國榮指出，主計總處2017年公布的每人每月消費水平已突破2萬元，現行的基本工資月薪僅2萬2000元，此數字讓勞工1人生活只是剛好而已，對1家3口來說根本不夠，勞團5月1日勞動節遊行時就已呼籲，今年8月召開的基本工資審議委員會，應將基本工資月薪從現行的2萬2000元一次調至2萬8000元，才能真正改善低薪問題。

(中時 )