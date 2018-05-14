伊甸復康巴士爆血汗過勞 司機集體罷工

伊甸基金會所屬的復康巴士司機14日舉行罷工記者會，痛批伊甸罔顧司機權益，認為北市府身為發包單位應出面處理。（吳堂靖攝）

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伊甸社會福利基金會企業工會理事長周文柄控訴伊甸罔顧司機權益。（吳堂靖攝）

「復康低薪！伊甸違法！」伊甸基金會所屬的復康巴士司機14日集結於北市府控訴伊甸薪資結構惡劣，天天工作11小時，薪水才能達3萬1千元，休息時間也須待命，卻未支付工資，痛批伊甸罔顧司機權益，呼籲身為發包單位的北市府應盡速出面處理。

伊甸所屬的復康巴士司機14日舉行罷工記者會，痛批伊甸服務弱勢身障族群，卻罔顧司機權益，天天工作11小時，才能免強養家活口，要求市府應重新檢討標案內容、訂定最低勞動條件、調整薪資結構等，社會局、交通局、勞動局均派員接下陳情書，允諾盡速處理。

伊甸社會福利基金會企業工會理事長周文柄指出，依據公運處所開出的標案內容，裡面就列了308天的工作日，遠高於扣除國定假日後的249天，明顯違法，「司機不超時工作的話，根本無法達到契約要求！」

對此，公運處副處長尚錦堂表示，308天是為了算出每車每天平均服務趟次九趟，並非指司機要上班308天，基金會須滿足每車每天9趟服務趟次，同時也要遵循勞基法規定安排人力。

「伊甸根本沒有解決誠意！」周文柄痛批，勞資爭議發生後，本期待能由勞動局仲裁，但伊甸卻執意交付「中華民國仲裁協會」處理，但該單位須先收取10多萬的仲裁費用，顯然吃定經濟弱勢駕駛。

伊甸社會福利基金會處長王昭恕表示，由於工會不斷拋出多元訴求，包含退休金及每年6萬的健康補償金等，伊甸決議之後會訴諸民事訴訟，避免工會作無理或高額求償。

王昭恕表示，因應司機罷工也召回休假司機協助，另請求其他車隊、無障礙計程車支援，避免身障者權益受損。

(中時 )

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