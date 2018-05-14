499之亂未歇 綠委要求中華電信撤換管理階層

2018年05月14日 14:00 中時 郭建伸

中華電信499之亂引發民怨，民進黨立委葉宜津、李昆澤今在立法院舉行記者會，痛批中華電信「高層作亂、基層受難」，要求中華電信撤換管理階層，持股35%以上的最大股東交通部也必須有保護消費者作為。由於不少民眾先繳高額違約金才可換499方案，葉宜津也質疑，老客戶用越久，違約金月高，但只要不是攜碼到別家，「哪裡算違約？頂多算是換約而已！」要求NCC嚴查。

葉宜津說，中華電信高層在5月11日的記者會繼續說風涼話，但依照《消費者保護條例》，如果有重大瑕疵還是可以換，批評高層用買衣服折扣是胡亂比喻；昨天雖是母親節，但不少中華電信第一線女性員工加班到凌晨，甚至傳出連續工作19個小時，表示這完全是基層受難的具體案例。

李昆澤說，中華電信原本是大家的好朋友，但這次母親節卻收到最不好的禮物，不僅不重視老客戶權益，也看出公司事前準備不周，管理階層鬆散，呼籲中華電延長優惠申請方案。他說，吃到飽用戶爆增，連線品質深感憂慮，未來恐出現「假4G真3G的情況」。

中華電信行銷處副總林文智在記者會上先道歉，但遭綠委批評道歉沒有誠意，必須拿出對老客戶的優惠方案才有用，林文智隨後站起身二度道歉。

針對連線品質，林文智說，中華電的基地台數不斷增建仍是最多的，頻譜投入會持續進行，會讓消費者有一定品質。林也說，市場是動態，從新年到母親節都有對客戶提出不同方案，會依照市場需求安排處理。

李昆澤則要求，NCC必須針對中華電信召開臨時委員會，對499之亂提出督促方案，交通部郵電司在中華電的一般董事，也必須要求召開臨時董事會，對消費者有更具體方案。

(中時 )