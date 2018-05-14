MLB》手感漸回溫 洋基史坦頓：比預期慢了很多

2018年05月14日 13:14 中時電子報 蔡銘仁

開季第一個月，史坦頓(Giancarlo Stanton)低迷至極，淪為球迷攻擊的箭靶，不過進到5月，他漸找回打擊手感，打擊率向上攀升，全壘打也來到雙位數，是洋基近22戰拿到19勝的關鍵要角，洋基今(14日)6比2擊敗運動家，史坦頓更單場4支4，繳出「準完全打擊」成績。

28歲的史坦頓今年從馬林魚到洋基，身手備受期待，然而，他上個月手感急凍，打擊率一度跌破2成，還曾有2場比賽單場吞下5K。洋基球迷向來愛恨分明，史坦頓每每走上打擊區，場邊響起的不是歡呼聲，而是眾多無情的噓聲。

不過，史坦頓逐漸找回身手，近6戰打擊火燙，23打數揮出9安，包括3發全壘打；他今天對戰運動家，扛起4棒指定打擊，揮出本季第10轟，繼美國時間4月23日後，本季第二度有單場4打數4安演出，貢獻全隊最多3打點，差1支三壘打完成「完全打擊」。

史坦頓直言，現在的好狀況，來得比自己預期慢很多，但他一直很努力調整，每天都試著想有好表現，「不要只是打好1場，然後2場打不好，是要每天都能維持表現。」賽後，史坦頓打擊率回溫到2成52，同時成為洋基陣中第4名全壘打達雙位數的打者。

史坦頓回溫，洋基總教練波恩(Aaron Boone)也替他感到開心，「他這周狀況很火燙，我不會擔心只是曇花一現，我知道他準備好了，也明白他不斷磨練著，我想他設定了很好的比賽計畫，希望他在球隊中，能持續保有現在的安定跟歸屬感。」

波恩直言，史坦頓的好成績背後，付出很多努力，每天看著他鍛鍊自己，當一切得到回饋，是他樂見的結果，並再次強調，史坦頓是很棒的選手，隨著時間過去，一切會慢慢被驗證，「只有一件事是我能預期的，就是他會有讓人印象深刻的表現。」

洋基今天擊敗運動家後，拿到二連勝；他們近22戰贏下19場，戰績28勝12敗，繼續和紅襪並列美聯東區第一。接著紅襪結束客場10連戰後，要回主場跟運動家展開三連戰；洋基則在休兵1天後，開始客場9連戰，美國時間5月15日起，將先到華盛頓和國民二連戰。

(中時電子報)