勞長：派遣工加薪與政府減少派遣人力並不相違

2018年05月14日 13:30 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今天舉行「廠場化學品稽查、管理、防災及資訊揭露」專題報告。但行政院長賴清德為了解決低薪問題，宣布政府部門的派遣工、臨時工月薪將調至3萬元起跳。藍委蔣萬安特別質詢勞動部長許銘春，已簽約的派遣員工是否將溯及並加薪？許銘春回答，相關的訊息已有掌握，但還需再確認實施期程，會再與行政院協商並制訂施行細節。

蔣萬安又說，如果派遣工都一律加薪了，那麼「零派遣」是否仍為政府努力的方向？日前查看政府公布的資料，派遣人力是有在逐年下降；但最好不要轉為勞務外包，否則問題並沒有解決。

許銘春回應指出，政府確實應該逐年降低派遣人力數量，但需要有配套的對策來因應，因為派遣工的現象存在已久，應該有其客觀需要。事實上，這次派遣工加薪與政府逐漸減低派遣人力並不相違，因為公部門若把派遣工、臨時工的月薪提高到3萬，可起帶頭示範作用，呼籲民間企業跟進。實際作法方面，例如公共工程招標時即可明訂辦法，要求廠商配合辦理，達到派遣工月薪至少3萬元的要求。

許銘春強調，政府部門在能力所及的範圍內做好這樣的薪資調整，同時呼籲民間企業響應，讓社會各界了解，只有良好的勞動條件才能留住好的人才。至於如何調薪的細節還在積極研擬中，總之，政府要與民間一起努力，共同改善低薪的環境。

(中時 )