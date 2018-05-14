中市府免費履歷健診 助求職者找理想工作

2018年05月14日 13:31 中時 盧金足

畢業求職旺季即將來臨，履歷是公司對求職者的第一印象，好的履歷能讓求職者事半功倍、建立良好的第一印象，更能提升求職成功率，縮短就業等待期，台中市職涯發展中心推動履歷健診服務，特別聘請裕元花園酒店、Career就業情報資訊公司等資深人資，協助求職民眾審閱履歷，透過顧問一對一諮詢，依照履歷缺點給予適切的方向與建議，為履歷加分、提升面試成功機率。

「成功的面試，從完美的履歷開始！」勞工局依據勞動部公布的2016年青年就業狀況調查顯示，青年勞工初次就業的平均尋職時間為2個月，有84％青年勞工認為就業資訊有助於尋職，其中又以「面試或求職技巧」資訊占55.3％最高。

為讓求職朋友在面試履歷審核關卡順利過關，台中市職涯發展中心聘請的履歷健診師，囊括各行各業的資深人資，包括前美商新蛋集團人力資源總監陳姵羽（電子商務業）、裕元花園酒店人資部經理吳滿玉（觀光旅遊業）、Career就業情報分公司中南區總監林敏郎（服務業）、振宇五金公司人力資源部人資組長賴柏錦（製造業）等，師資陣容堅強。

台中市職涯發展中心表示，履歷健診採「預約制」，預約者須事先備妥一份履歷自傳，聯繫中市職涯發展中心登記服務，由中心依照預約者的求職業別與時間來媒合業師，於台中市所屬各就業服務據點或指定場所提供服務。

台中市就業服務處長傅晶如指出，除了履歷健診服務外，職涯發展中心還有職業適性診斷、面試技巧指導、青年職涯規畫研習營等服務，幫助求職者了解職業性向做好求職準備。

(中時 )