499吃到飽之亂 醫師嘆：眼疾後遺症跟著來

2018年05月14日 13:32 中時 徐養齡

499之亂凸顯民眾被3C綁架的嚴重性，新竹1名王姓女子因公職身分提早辦了499，網路無限量讓她每天盯手機追劇3、4個小時，近來出現眼睛麻、酸、痛等情形，眼科醫師研判是眼睛使用過度造成提早老化，再不戒掉壞習慣，恐造成永久性傷害。

電信業者499方案即將進入尾聲，外界預估趕在最後一波申辦的人潮勢必愈來愈多，新竹國泰醫院眼科醫師陳瑩山觀察，排隊人龍中，多數已經是大近視，辦了吃到飽專案勢必手機用更凶，眼睛也「用到飽」。

畢業就考上公職的王姓女子喜歡躺在床上看手機追劇，每天上班起碼使用6小時電腦，辦了吃到飽專案後，每天回家除了吃飯、洗澡，最重要的就是勤快追劇，近來眼睛出現酸、麻、腫、痛等症狀，就診後才知道眼睛被操壞了。

王女向陳瑩山陳訴症狀，指她愈來愈看不清楚，還有頭痛的合併症狀，但也坦言她幾乎終日盯額著螢幕，陳說明是眼睛過度使用所致，甚至會出現眼睛提早老化、退化的情形，王女還不信邪，嘀咕「怎麼可能會退化？我才24歲啊！」

陳瑩山說，排隊辦網路吃到飽的亂象發生後，會有更多民眾眼睛出現後遺症已是可預知的情形，吃到飽的激情帶來曠日廢時的手機使用量，眼睛睫狀肌容易產生過勞現象。

且在螢幕裡能量最高且最活躍的藍光，更直接穿入眼球最深處的視網膜中心，長時間強光燒灼下，使眼睛從角膜、水晶體及黃斑部都會造成傷害。

陳瑩山建議，平常可以搭配熱敷眼罩讓眼睛紓壓，多補充葉黃素、蝦紅素、花青素、魚油等，最重要的是「適可而止」，養成用眼30分鐘，休息10分鐘的習慣。

(中時 )