噁！工人闖庭院大便 他卻安慰屋主「是好兆頭」

新竹市1名貨運工人上周五跑進民宅院子大小便，留下滿地「黃金」。（徐養齡翻攝）

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男子大完後跳上貨車離去。（徐養齡翻攝）

新竹市光復路1處民宅庭院，日前深夜被1名貨運工人闖入，當場脫下褲子蹲在地上大便，現場留下一大坨排泄物，過程全被監視器拍下，氣得屋主大罵沒「公德心」，民俗專家則安慰屋主放寬心，將「黃金」撿回家能帶來好兆頭。

民俗專家張益銘則認為，儘管排泄物普遍被認為骯髒汙穢物，恐帶來霉運，但若遇到類似事件，可將排泄物撿起，放入馬桶沖掉，或打包丟到垃圾桶，象徵將「黃金」帶入家中，過去曾有店家因此生意變得更好，「黃金」奇妙傳聞不脛而走。

張姓屋主在臉書《新竹大小事》PO文表示，上周5他一出門就看到地上一坨屎，看起來不像一般狗大便，更像人的排泄物，回頭調出監視器，發現真的是1名年約30多歲的男子所為。

「明明前面就有麥當勞，為何要大在我家？」張姓屋主痛斥，亂大便的男子從貨車上跳下來，飛奔到他家院子，蹲在他的轎車旁掩護大便過程，完事後穿回褲子拍拍屁股離去。令他不解的是，對面速食店斗大招牌相當明顯，為何偏偏選在民宅大便。

該名男子的離譜行徑引起網友熱議，封他為「大便男」、「知道要擦屁股為何不找間廁所？」、「金胎哥」、「從小學國中教育失敗」，但也有網友為他開脫說，「可能是箭在弦上不得不發」，再說大卡車開進麥當勞不方便。

環保局表示，大便男隨地便溺的行為，不僅沒公德心又造成他人困擾，可依《廢棄物清理法》處1200到6000元罰鍰。

(中時 )

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