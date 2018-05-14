中市交通局長現勘 改善大里交通瓶頸路段

2018年05月14日 15:05 中時 盧金足

台中市大里區國光路與環中東路口（大里橋），尖峰時間車流多。（盧金足翻攝）

盧台中市府交通局長王義川14日到大里區兩處易塞車路段視察，新仁路與環中東路口（內新橋）藉調整新仁路雙向輪放順序與機車待轉區等措施，行車較實施前更為順暢；屬中央權管的國光路與環中東路口（大里橋），交通局將協調公路總局進行改善，包括道路舖面、擴大機車待轉區、延伸國光路左彎待轉區等，有效改善易塞車情形。

王義川今天一早與李天生、林碧秀、張芬郁、張滄沂等多名市議員，前往大里區兩處易塞車路段視察時強調，市府非常重視台74線周邊道路易壅塞狀況，實地觀察大里區新仁路、環中東路口（內新橋）尖峰時段車流狀況。

新仁路與環中東路口因路型不對稱，且新仁路是大里區聯絡台74 線的重要道路，車流量已超過道路容量，達到飽和。

王義川表示，為降低車流衝突，路口時制已調整為輪放方式；往西方向受限於橋樑寬度限制，已依車流轉向比例將車道配置規畫為左轉、右轉專用及機車優先道等5個車道。

新仁路往東方向，為紓解路口近端車流，已採車道偏心設計為2車道；環中東路北行方向實施禁止左轉，環中東路南行方向車流則啟動號誌遲閉管制，簡化號誌時相，並將綠燈秒數分配各行車方向，增加綠燈通行時間，並開放內新橋行向車流紅燈右轉提高疏解效率。

王義川與多名在地議員共同現勘，發現新措施對紓解各通行方向的排隊等候車流長度，已有相當明顯的改善。

之後，一行人轉往國光路與環中東路口（大里橋）視察，該路段屬交通部公路總局管理，但交通局仍積極協調權管單位進行相關改善，包含改善道路舖面、擴大機車待轉區、延伸國光路左彎待轉區等措施，相信將可改善當地易塞車困擾。

「大里區人口快速成長，車流量愈來愈大！」王義川說，相關聯絡道路於上下班尖峰時間皆已達到容量飽和，交通局將持續觀察車流狀況，因應時段性各方向車流變化，滾動式檢討並即時調整管制措施。

長期而言，市府增設台74線大里(草湖)地區交流道，已獲中央同意，目前正由交通部公路總局辦理增設交流道設計，預定2021年底完工，可分散台74線大里、霧峰區現有匝道車流，讓該地區行車更順暢。

(中時 )