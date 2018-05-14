救低薪！政府擬砍非典型工作者 近2萬人受影響

2018年05月14日 14:12 中時 張理國

行政院公布低薪解決方案，近80.5萬非典型工作者被納入低薪範圍分析中，行政院長賴清德被問到政府會不會減少約聘僱或派遣工時，說「這是政府的方向」，也會逐步來解決。依照政院統計，至少近2萬名政府約聘僱及派遣工可能受到影響。

行政院統計，公務機關員工每月總薪資低於3萬元者，計9732人，占4.1%。相關員工多從事庶務性之電話服務、檔案管理、駕駛、清潔、保全、資訊維護，以及文書處理等簡易工作；而國營事業員工每月總薪資低於3萬元者，計1437人，占1.3%。主要為郵局及鐵路局之員工，在郵局工作者，多從事郵務窗口、郵件處理及投遞等工作；在鐵路局工作者，多從事售票、剪收票、基本路線養護等工作。行政院所轄各部會聘僱之各類人員，包含公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人等四類，每月總薪資低於3萬元者，共計11934人。

至於政院所屬各機關之派遣人員，政院統計有7600人，每月總薪資未達3萬元者有4133人，占54.4％，其平均每月總薪資介於2萬2103至2萬9887元。外包派遣人員較多之機關，包含農委會、法務部、財政部。這兩類人員合計約1萬9534人。

賴揆被問到，非典就業是低薪來源，政府是否將減少派遣及約聘僱人員時說，「這是政府的方向」，也會逐步來解決。

行政院低薪記者會歷時約一個小時，但扣掉答題賴揆只簡短報告幾分鐘，他表示，政府提出短期及中長期共有10大政策，37項措施來解決低薪問題。在中長期部分，要增加投資、加速產業升級，因為台灣經濟最重要的原因，還是投資不振，蔡總統提出前瞻基礎建設計畫及5加2產業創新，只要公私協力增加投資機會時，自然而然工作的機會增加，低薪問題就可望解決，這也是中長期行動方案部分。

(中時 )