蔡總統稱不要急著上大學 勇哥：被搞糊塗了

友善列印
中時

蔡英文總統日前在「與高中生面對面論壇」對學生舉以色列為例，勸說「不要急著上大學」，勇哥則質疑今年已實施「全募兵制」，台灣、以色列兵役制度不同，總統身為三軍統帥如此說，把勇哥搞糊塗了。

蔡總統在「與高中生面對面論壇」上多次提到「不要急著上大學」，「身為三軍統帥，我覺得進入軍中做幾年也是不錯的」，又說以色列為什麼這麼強，以色列的高中生，不論男女，高中畢業後，一定進入軍隊學習2、3年再回學校念書。

勇哥被總統為何會有這樣的談話搞糊塗了，並直指其中的矛盾是引用以色列不分男女，高中畢業後一定進入軍隊，才這麼強為例。

勇哥質疑，總統不會不知道以色列實施「全民皆兵」的「全徵兵制」，台灣不但不是「全徵兵制」的國家，反而「馬規蔡隨」，在馬政府多次跳票後，今年1月1日開始實施「全募兵制」，台以兩國兵役制度不同，總統身為三軍統帥，難道要把全募兵制改回募徵併行制，否則怎麼可能會說出不要急著上大學，先進入軍隊學習那樣的話呢！？

勇弟則發言唱和，指阿扁總統任內不敢推，也評估不可行的「全募兵制」，竟然在馬總統強力要求下硬推到底。蔡總統明知推動「全募兵制」問題重重，連史上第一位有實權的文人國防部長蔡明憲都再三呼籲一定要改回募徵併行的兵役制度，可是蔡總統還是聽不進去！

勇哥強調，台灣無法實施全募兵制，最多是縮短役期，但條件必是調整志願役比例，1年役期已是再也縮短不下去了。如今硬推「全募兵制」，役男只要服4個月的軍事訓練役，面對中國解放軍的軍事威脅，台灣這樣的軍隊如何打仗？

勇弟為學生發聲，請問高中畢業後要不要參加大學學測？考上馬上辦休學，還是等當2、3年兵再考？

勇哥最後拜託勇弟不要再講下去，「再說，可能對阿扁保外就醫真的沒有好處呢！？」

(中時 )

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