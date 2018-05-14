499沒排到賺更大？財經教母點破「投資」關鍵

2018年05月14日 13:49 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

499沒排到賺更大？財經教母「兩個字」點破關鍵。（資料照／鄭任南攝）

全台搶辦電信499吃報到飽優惠，可說繼「安屎之亂」後，再創台灣奇蹟！由於限期優惠15日是最後一天，沒有搶到的民眾恐怕要哭哭了，不過有財經教母之稱的專家蕭碧燕用「兩個字」點破關鍵，認為沒時間去現場排隊的人不用太沮喪，雖然眼前荷包沒省到，哪知未來可能省更多！

蕭碧燕在臉書發文「從搶購衛生紙到電信費499吃到飽」，台灣創造的奇蹟真的也不輸中國，10幾年前排隊買葡式蛋塔、後來排隊買銅鑼燒，前一、二個月大搶衛生紙，現在上演的是中華電信499吃到飽，每每的盛況也真是精采！這些事情也沒一定要怎樣才是對的，但對我這個職業病的人就會聯想到「投資」。

蕭碧燕指出，大家都只看中「吃到飽」，不過她對於「跳來跳去得到的優惠一定比10、20年的老顧客優渥」不能苟同。她說「好比目前投資的那檔基金報酬率不佳，但只要堅持忍過持續扣款，3、5年後何嘗不會見到好報酬；好比現在買的那檔配息的基金，看似息領的比別人多，但一個大風暴來了，跌得唏哩嘩啦自己根本無法承受，最終敗部出場，『投資』就是這樣，千萬別貪圖一時之快，長久穩定的報酬才能永保安康！」

蕭碧燕並奉勸已經499吃到飽的人，千萬別因為現在可以吃到飽，所以整天手機不離身，未來你可能要吃苦頭，因為眼睛壞掉，看眼科花費更多。

(中時電子報)