一時貪「兼職」出租銀行帳戶 沒領到租金還成詐欺共犯

2018年05月14日 13:58 中時 謝明俊

以柯姓男子為首的詐欺車手團，涉嫌假冒線上博奕公司，以每個月3萬元高價四處蒐購金融帳戶，用來收受詐騙款項，台北市刑大偵4隊經多日追查，日前循線到桃園埋伏查獲柯嫌、高姓集團掌機以及3名收簿手，扣獲金融帳戶存摺71本，警方正擴大清查被害人。

這個詐欺車手團是假冒合法立案的線上投注站，誆稱因公司金額流動較大，需招募民眾「兼職」提供金融帳戶，以每本帳戶每個月3萬元的高報酬作為誘引，蒐購人頭帳戶作為詐欺集團接受詐騙匯款工具，有民眾見到報酬優渥，便依照對方指示，將自己的存摺及金融卡寄給詐欺集團，但民眾不但沒領到租金，帳戶還被列為警示帳戶，才驚覺受騙並赫然發現已成為詐騙案幫助犯，才向警方報案檢舉。

這個車手團成員為逃避檢警查緝，全部以美國職籃球星名稱作為暱稱相互聯繫，並在手機群組裡開設「戰情室」，相互談論要到那裡收取帳戶存簿及金融卡等情事。車手團並透過網路社群軟體或網頁刊登相關蒐購帳戶訊息，並要求販售者私下與他們聯絡。

北市刑大偵4隊，經過多日布線追查，日前兵分多路，在桃園市等地埋伏多日，分別查獲出面收取金融帳戶的蔡姓、彭姓、王姓收簿手、高姓集團掌機及柯姓車手頭等共5人，查扣金融帳戶存摺71本、碎紙機、工作手機等贓證物。

警方詢後，依違反詐欺罪嫌移送檢園地檢署偵辦，聲請羈押獲准，初估遭詐騙金額逾新臺幣數百萬元，警方正擴大清查被害人。

(中時 )