不只核武！美國安顧問：北韓還需放棄飛彈、化武

2018年05月14日 17:02 中時 王嘉源

美國國務卿蓬佩奧日前表示，假如北韓答應完全放棄核武，美國將解除對其經濟制裁。不過美國國家安全顧問波頓的立場似乎比蓬佩奧更加強硬，表明除了核武，北韓還需要放棄其彈道飛彈和生化武器。波頓13日強調，在完全解除以上武器設施之前，北韓不會得到任何好處。

美國總統川普和北韓領袖金正恩6月12日將在新加坡會晤。波頓向美國廣播公司（ABC）表示，美方在談判桌上，將會提出北韓必須放棄包括核武、洲際飛彈和生化武器等條件：「這意味著去掉濃縮鈾和再生產鈽燃料的能力，這意味著解決彈道飛彈問題…他們需要透露所有位置。他們需要接受公開檢查。」

南韓《中央日報》中文網14日報導，主導美朝首腦會談的美國政府核心官員相繼出面強調，稱北韓無核化相關談判要比過去任何核談判協議推進更快。由此有推測認為，以「更快無核化」為前提的劃時代補償方案是美朝兩國間商討的核心議題。

蓬佩奧11日在與南韓外交部部長康京和舉行的聯合記者會上表示，「若北韓迅速採取了無核化（quickly denuclearize）的果斷措施，美國已準備好讓北韓實現美國的同盟國南韓那樣的繁榮」。而且他還表示，「若金正恩國務委員長選擇正確道路，北韓的未來將充滿和平與繁榮」。

與此相關，數名要求匿名的知情者透露，美朝兩國之間正在商討早日將北韓的核武器和洲際彈道飛彈（ICBM）運到海外的方案。方案內容包括在美朝兩國首腦會談（川金會）後，北韓至少要在數月內執行這些措施，而美國則會立即放寬部分對朝制裁作為補償。也就是說，通過該方案，美朝雙方都能表現出無核化和提供補償的誠意。

南韓前統一部部長李鍾奭12日表示，「金正恩為縮短無核化和隨之而來的解除制裁的時限，也可能會在美朝首腦會談上果斷出示核武器或洲際彈道飛彈（ICBM）的清單」。

此外，大規模毀滅性武器（WMD）議題是否會被擺上美朝首腦會談的談判桌也引人關注。與此相關，白宮國安顧問波頓表示「若北韓相信沒有核武器或生化武器會更安全，那麽放棄這些武器（對北韓來說）並非難事，而是邁向光明的未來之路」，暗示會同時商討大規模毀滅性武器的議題。

但波頓還表示，「駐韓美軍問題並非談判籌碼（bargaining chip）」。

波頓還在接受「美國之音（VOA）」採訪時斷言稱，「北韓在長時間談判中能獲得的利益不多，因此（無核化）談判預計會迅速推進」。

對於「北韓會不會又像過去那樣不履行（無核化）」的提問，波頓回答稱「此次北韓將面對的是『與眾不同的』美國總統，這位總統閣下很清楚如何進行談判，也很清楚如何確保談判結果的履行」。波頓強調了川普總統的作用，表示他不會被北韓的戰略操縱，會「迅速實現無核化」。

美國國務卿蓬佩奧等再次強調稱「永久、可查證、不可逆的無核化（PVID）」也引人關注。蓬佩奧11日在記者會上對PVID的定義回答稱「我們不會像過去那樣分成幾個階段」。他也談到「韓美兩國正在集中精力實現PVID」。

最近，與蓬佩奧一同訪朝的美國國務院政策計劃主任胡克則直接表示，將「川普總統首屆任期內的2020年」作為北韓完成無核化的時限。

胡克在接受美國公共電視網（PBS）採訪時，針對「北韓不可逆的無核化在川普政府首屆四年任期結束前是否有望實現」的提問回答稱，「只要北韓有這個意志，就能實現」。川普政府高官表明「會在川普首屆任期內實現北韓無核化」還是首次。這暗示出美朝首腦會談商討已在實際操作層面上，取得了相當程度的進展。

2020年對美國和北韓來說都是重要的時期。因為2020年會決定川普總統是否連任，而北韓則是金正恩雄心勃勃的國家計劃「國家經濟發展五年戰略」的 收割之年。這意味著，北韓的無核化和經濟建設是否能取得明顯成果，對於川普和金正恩來說都很重要。

(中時 )