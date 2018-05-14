公廁也要愛愛！陽光男凍未條 「手愛」甜美國中妹

基隆市蔡姓男子與就讀國中的13歲少女，多次在學校附近的宮廟公廁等地，嘗試嘿咻並愛撫，日前被基隆地院依妨害性自主罪判處蔡男2年有期徒刑。（翻攝自google map）

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基隆市1名13歲的國一少女，2016年7月中旬透過同學介紹認識蔡姓男子（24歲），猴急的蔡男隨即展開熱烈追求，2人迅速墜入情網，而蔡男也在2周內與少女多次在宮廟公廁、車上、產業道路、家中等地，嘗試性交未果，只能用「手指」逞慾，不料卻被少女母親發現，蔡男日前遭基隆地院依妨害性自主罪判2年有期徒刑。

據查，蔡男長相帥氣，平時熱愛健身、打籃球，2016年暑假透過朋友認識少女，透過臉書加好友方式，發現少女外型甜美清秀，2人彼此互有好感，於是如天雷勾動地火般迅速交往，蔡男多次開著車到少女學校接她下課，並在學校附近及宮廟公廁，嘗試和少女發生性行為。

檢警調查，蔡男在去年8月間，14天內便多次與少女相約，某次在校門口接少女放學時，就趁少女上車後，猴急地接吻、摸胸並愛撫，隨後也多次在附近的宮廟公廁、產業道路、忘憂谷等地想要發生關係，但因為少女喊痛只好作罷，蔡男則以手指撫摸私處的方式洩慾。

2人交往一段時日後，某日少女的母親在查看女兒的臉書，意外發現女兒傳送給蔡男的訊息中寫下「上次在公廁太刺激了，差點被人發現！」少女母親當場氣炸，憤而向蔡男提告。

蔡男到庭後坦承犯行，但辯稱說不知少女未滿14歲，以為她已經18、19歲；而少女則表示2人是兩情相悅，並且是在沒有違反她的意願下做那些事。

基隆地院法官審理後，認定案發當時少女是國一下學期暑假升國二，年僅13歲、未滿14歲，且經由朋友介紹給蔡男時，蔡男明知對方是就讀國一、國二，不可能不知道歲數，而少女則未成年，思慮未臻成熟，仍依妨害性自主罪判處蔡男2年有期徒刑。

(中時 )

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