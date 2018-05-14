申請歸化人數增 內政部：外國人也愛台

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前年「國籍法」修正公布後，開啟了高級專業人才歸化我國免喪失原有國籍的一扇窗，目前包括知名旅遊節目主持人吳鳳在內的32位高級專業人才，及甘惠忠神父等44位殊勳外籍人士，都已歸化我國。內政部表示，這代表外國人也愛台灣!才會有包括外籍足球教練、資安高手都相繼申請歸化。

長久以來，有一群在台灣社會各角落默默付出自己青春、生命的外國人，為台灣社會作出非常大的貢獻，他們甚至把自己當成台灣人，與台灣社會同生共存。可是當他們要申請歸化我國國籍，卻因為國籍法規定外國人須喪失原有國籍，以致無法達成心願。

內政部表示，為了感謝這些對台灣作出偉大貢獻的外國人，「國籍法」2016年12月21日修正公布後，有殊勳於我國或屬高級專業人才的外國人士，皆可免喪失原有國籍申請歸化。截至今年4月底止，已有甘惠忠神父、柯彼得醫生、秘克琳神父、羅麥瑞修女等44位，在臺灣長期貢獻、關懷弱勢、投入社會服務或有助於提高我國際能見度的殊勳外籍人士，依新制完成歸化我國籍。

另截至今年4月底止，由中央目的事業主管機關推薦，並經審查會通過的高級專業人才歸化已有32人，其中包括長期關注外籍配偶人權的何瑞元、知名旅遊節目主持人吳鳳，此外，也有足球教練、大學教授、資安高手、市場行銷專家及資深醫師，具體落實政府延攬優秀外國人才政策。

(中時 )

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